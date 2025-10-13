Одеса е подложена на масирана атака с дронове, съобщи кметът на града

Одеса масирано е атакувана от над 20 дрона от акваторията на Черно море, съобщи в "Телеграм" кметът на града Генадий Труханов.

Дронове летят във всички райони на черноморския град.

Сирените бяха задействани в 00.41 часа, добавя кореспондент на БТА от Одеса.

Местните власти призовават жителите да останат в бомбоубежища до обявяването на отбой от тревогата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.