Одеса е подложена на масирана атака с дронове, съобщи кметът на града

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Украинските спасителни служби потушават пожар след руски удар в Одеса. Снимка: Ukrainian Emergency Service via AP.
Одеса,  
13.10.2025 01:45
 (БТА)
Одеса масирано е атакувана от  над 20 дрона от акваторията на Черно море,  съобщи в "Телеграм" кметът на града Генадий Труханов.

Дронове летят във всички райони на черноморския град. 

Сирените бяха задействани в 00.41 часа, добавя кореспондент на БТА от Одеса.

Местните власти призовават жителите да останат в бомбоубежища до обявяването на отбой от тревогата. 

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

/АГ/

