Подробно търсене

Продължава ликвидирането на последиците от нощната атака и възстановяването на електричеството в Одеса и региона, съобщи областният управител

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Продължава ликвидирането на последиците от нощната атака и възстановяването на електричеството в Одеса и региона, съобщи областният управител
Продължава ликвидирането на последиците от нощната атака и възстановяването на електричеството в Одеса и региона, съобщи областният управител
Жителка на Одеса гледа иззад оградата на двора на къщата си. Снимка: AP/Petros Giannakouris
Одеса,  
11.10.2025 18:37
 (БТА)

Продължава ликвидирането на последиците от нощната атака и възстановяването на електричеството в Одеса и региона, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

"До момента е възстановено електроснабдяването на 52,5 хиляди абонати. Без ток са все още около 25 хиляди", уточни Кипер.

По негова информация продължава възстановяването на битова газ за 260 абоната.

Критичната инфраструктура работи стабилно.

В украинския черноморски град са разгърнати 161 пункта за помощ на населението, където гражданите могат да си заредят телефони и да им бъде оказана нужната подкрепа.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

/СХТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:00 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация