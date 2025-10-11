Продължава ликвидирането на последиците от нощната атака и възстановяването на електричеството в Одеса и региона, съобщи областният управител

Продължава ликвидирането на последиците от нощната атака и възстановяването на електричеството в Одеса и региона, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

"До момента е възстановено електроснабдяването на 52,5 хиляди абонати. Без ток са все още около 25 хиляди", уточни Кипер.

По негова информация продължава възстановяването на битова газ за 260 абоната.

Критичната инфраструктура работи стабилно.

В украинския черноморски град са разгърнати 161 пункта за помощ на населението, където гражданите могат да си заредят телефони и да им бъде оказана нужната подкрепа.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.