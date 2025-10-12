Зеленски разговаря по телефона с Тръмп за втори път за два дни

Президентът на Украйна Володимир Зеленски разговаря за втори път по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмн в рамките на два дни, предадоха световните агенции.

Зеленски и Тръмп проведоха телефонен разговор и вчера.

Сега Зеленски разговаря пак с Тръмп, след като говори по телефона с френския президент Еманюел Макрон.

Двамата с Тръмп са обсъдили укрепването на противовъздушната отбрана и на далекобойните способности на Украйна.

"Обсъдихме и много детайли, свързани с енергийния сектор. Президентът Тръмп е добре информиран за всичко, което се случва. Съгласихме се да продължим нашия диалог, а нашите екипи правят съответната подготовка“, заяви Зеленски в „Екс“.

Вчера Зеленски призова Тръмп да договори мира в Украйна, след като е успял да постигне споразумение за прекратяване на огъня в Газа, припомня Франс прес.

"Ако една война може да спре в един регион, тогава и други войни могат със сигурност да бъдат спрени, в това число и войната, водена от Русия“, е подчертал вчера Зеленски пред Тръмп.