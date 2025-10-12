Подробно търсене

Зеленски разговаря по телефона с Тръмп за втори път за два дни

Габриела Големанска
Володимир Зеленски и Доналд Тръмп по време на тяхна среща в кулоарите на Общото събрание на ООН през септември. Снимка: AP Photo/Evan Vucci
Киев, Вашингтон,  
12.10.2025 17:13
 (БТА)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски разговаря за втори път по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмн в рамките на два дни, предадоха световните агенции.

Зеленски и Тръмп проведоха телефонен разговор и вчера.

Сега Зеленски разговаря пак с Тръмп, след като говори по телефона с френския президент Еманюел Макрон.

Двамата с Тръмп са обсъдили укрепването на противовъздушната отбрана и на далекобойните способности на Украйна.

"Обсъдихме и много детайли, свързани с енергийния сектор. Президентът Тръмп е добре информиран за всичко, което се случва. Съгласихме се да продължим нашия диалог, а нашите екипи правят съответната подготовка“, заяви Зеленски в „Екс“.

Вчера Зеленски призова Тръмп да договори мира в Украйна, след като е успял да постигне споразумение за прекратяване на огъня в Газа, припомня Франс прес.

"Ако една война може да спре в един регион, тогава и други войни могат със сигурност да бъдат спрени, в това число и войната, водена от Русия“, е подчертал вчера Зеленски пред Тръмп.

 

Свързани новини

12.10.2025 16:01

Зеленски е заявил на Макрон, че Украйна има нужда от повече системи за противовъздушна отбрана

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е заявил на френския си колега Еманюел Макрон, че страната му има нужда от повече системи за противовъздушна отбраната. Двамата са провели телефонен разговор, съобщи самият Зеленски на страницата си във
11.10.2025 17:43

Укринформ: Зеленски разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, като го поздрави за успеха и мирното споразумение в Близкия изток

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, като го поздрави за успеха и за постигането на мирно споразумение в Близкия изток, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на украинския лидер в "Телеграм".

