Зеленски е заявил на Макрон, че Украйна има нужда от повече системи за противовъздушна отбрана

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е заявил на френския си колега Еманюел Макрон, че страната му има нужда от повече системи за противовъздушна отбраната. Двамата са провели телефонен разговор, съобщи самият Зеленски на страницата си във „Фейсбук“, предаде Франс прес.

Зеленски е казал на Макрон, че Украйна има нужда и от повече ракети, за да се защитава срещу руските удари.

"Говорих с президента Еманюел Макрон. Информирах го за нашите приоритетни нужди и на първо място за нуждата от системи за противовъздушна отбрана и за ракети“, заяви Зеленски.