Тръмп предупреждава Русия, че може да изпрати на Украйна ракети с голям обсег "Томахок", ако Москва не разреши скоро конфликта

Асен Георгиев
Тръмп, на влизане в президентския самолет. Снимка: АП/Luis M. Alvarez.
Вашингтон,  
13.10.2025 01:35
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Русия, че може да изпрати на Украйна ракети с голям обсег "Томахок" ако Москва не разреши скоро конфликта – което подсказва, че той може да е готов да увеличи натиска върху правителството на Владимир Путин, отбелязва Асошиейтед прес.

"Може да кажа: "Вижте, ако тази война не бъде уредена, ще им изпратя "Томахок", заяви Тръмп пред медиите на борда на президентския самолет "Еър форс уан", на път за Израел. "Томахок" е невероятно оръжие, много офанзивно оръжие. И честно казано, Русия няма нужда от това".

"Може да им кажа, че ако войната не бъде уредена, е много възможно да го направим", добави той. "Може да не го направим, но може и да го направим. Мисля, че е уместно да повдигна въпроса."

Тръмп направи това изявление след вчерашния си разговор с украинския си колега Володимир Зеленски. Президентът на САЩ заяви, че по време на разговора е споменал възможността да изпрати "Томахок".

"Искат ли да изпратим "Томахок" натам? Не мисля", каза Тръмп за Русия. "Мисля, че може да поговоря с Русия за това."

Тръмп направи изказването си, след като Русия атакува предишната нощ електрическата мрежа на Украйна, като част от продължаващата кампания за парализиране на украинската енергийна инфраструктура преди зимата. Москва също изрази "изключителна загриженост" относно възможността САЩ да предоставят на Украйна крилати ракети "Томахок".

Самият Путин по-рано заяви, че доставката на ракети с голям обсег на Украйна от страна на САЩ ще нанесе сериозна вреда на отношенията между Москва и Вашингтон.

От своя страна Зеленски описа последния си разговор с Тръмп като "много продуктивен".

През последните седмици Тръмп зае значително по-твърда позиция спрямо Путин, след като руският лидер отказа да се ангажира с преки преговори със Зеленски за приключване на конфликта, отбелязва АП. Миналия месец Тръмп обяви, че вече вярва, че Украйна може да си върне всички територии, загубени в полза на Русия – драматична промяна в сравнение с многократните призиви на републиканеца Киев да направи отстъпки, за да сложи край на войната на Русия в Украйна. Но американският президент, поне досега, е устоял на призивите на Зеленски за "Томахок".

"Наистина мисля, че Путин ще изглежда страхотно, ако уреди това", добави Тръмп. "Няма да е добре за него", ако не го направи, добави президентът на САЩ.

/АГ/

