Зеленски провежда телефонен разговор с Тръмп, съобщи в "Екс" началникът на украинската президентска канцелария

Снимка: AP Photo/Evan Vucci
Киев,  
11.10.2025 15:36
 (БТА)
Президентът на Украйна Володимир Зеленски провежда телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на изявление в „Екс“ на Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на Зеленски.

Зеленски и Тръмп се видяха за последно лично в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември, припомня агенцията.

/ГГ/

