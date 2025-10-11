Зеленски провежда телефонен разговор с Тръмп, съобщи в "Екс" началникът на украинската президентска канцелария

Президентът на Украйна Володимир Зеленски провежда телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на изявление в „Екс“ на Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на Зеленски.

Зеленски и Тръмп се видяха за последно лично в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември, припомня агенцията.