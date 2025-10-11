Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Украинският президент Зеленски каза, че е обсъдил с Тръмп въпросите за противовъздушната отбрана и руските удари по енергийната система

Светослав Танчев
Украинският президент Зеленски каза, че е обсъдил с Тръмп въпросите за противовъздушната отбрана и руските удари по енергийната система
Украинският президент Зеленски каза, че е обсъдил с Тръмп въпросите за противовъздушната отбрана и руските удари по енергийната система
Украинският лидер Володимир Зеленски и американският президент Доналд Тръмп разговарят в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември. Снимка: AP/Evan Vucci
Киев,  
11.10.2025 16:45
 (БТА)
Етикети

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че днес е провел "позитивен и продуктивен" телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, по време на който двамата са обсъдили противовъздушната отбрана и руските удари по енергийната система на Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на украинския лидер в "Екс". 

"Обсъдихме възможности за укрепване на противовъздушната ни отбрана, както и конкретни споразумения, по които работим, за да гарантираме това. Има добри варианти и солидни идеи за това как наистина да я укрепим", написа Зеленски в социалната платформа.

/СТ/

Свързани новини

11.10.2025 15:36

Зеленски провежда телефонен разговор с Тръмп, съобщи в "Екс" началникът на украинската президентска канцелария

Президентът на Украйна Володимир Зеленски провежда телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, като се позова на изявление в „Екс“ на Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на Зеленски. Зеленски и Тръмп се видяха за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:30 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация