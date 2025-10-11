Подробно търсене

Жена е пострадала при руската масирана нощна атака срещу Одеска област, съобщи областният управител

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Укрития в украинската Одеска област. Снимка: Милена Стойкова/БТА (АК)
Одеса,  
11.10.2025 11:15
 (БТА)

Жена на 47 години е пострадала при масираното руско нападение срещу украинската Одеска област тази нощ, съобщи началникът на областната военна администрация Олег Кипер. Атакувана с дронове е била енергийната и гражданската инфраструктура, уточни той в приложението "Телеграм".

В Одеса щети са нанесени на енергийни съоръжения, на 25-етажна жилищна сграда, на две частни къщи, както и на триетажна сграда на хотелски комплекс, съобщават от кметството на сайта си.

"Спасители от Държавната служба за извънредни ситуации и ремонтни екипи започнаха работа по ликвидиране на последиците в момента, в който ситуацията със сигурността позволяваше. Техниците полагат всички усилия за пълно възстановяване на енергоснабдяването. Стратегическата инфраструктура беше незабавно снабдена с електричество посредством генератори", написа Кипер.

По информация на Одеската областна прокуратура 44 населени места остават без електричество. Една част от град Одеса също е без ток.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

/ГГ/

