Подробно търсене

Един час Одеса и района около нея бяха атакувани с около 20 дрона, в града няма ток, съобщиха местните канали

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Един час Одеса и района около нея бяха атакувани с около 20 дрона, в града няма ток, съобщиха местните канали
Един час Одеса и района около нея бяха атакувани с около 20 дрона, в града няма ток, съобщиха местните канали
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
Одеса,  
11.10.2025 03:20
 (БТА)
Етикети

Одеса и районът около нея бяха атакувани в продължение на един час с близо 20 дрона от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали на приложението Телеграм.

В резултат на масирания обстрел част от украинския черноморски град е без ток, информират още местните канали. Сирените бяха задействани в 00:30 ч., а тревогата продължи до 01:30 ч..

В момента отново е обявена тревога поради дрон, който кръжи над града.

Регионалните власти призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по брой според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

/ВС/

Свързани новини

09.10.2025 19:41

Министерството на отбраната на Русия заяви, че Украйна е взривила тръбопровод за амоняк в Донецка област

Министерство на отбраната на Руската федерация заяви, че Въоръжените сили на Украйна са взривили тръбопровод за амоняк близо до селището Русин Яр в Донецка област, предаде Ройтерс.
09.10.2025 13:49

Пожари избухнаха в енергийни съоръжения в руската Волгоградска област след украинско нападение с дронове, съобщиха местните власти

Пожари избухнаха в енергийни съоръжения и складове за гориво в руската Волгоградска област в резултат от украинско нападение с безпилотни летателни апарати, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на губернатора на Волгоградска област Андрей Бочаров. Той уточни, че в момента екипи на противопожарната служба потувашат огъня.
09.10.2025 09:39

Петима души бяха ранени при масирана атака снощи срещу Одеса и региона, съобщи областният управител

Петима души бяха ранени при снощната масирана атака в Одеса и региона, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм. През нощта Русия масирано атакува Одеса и региона с дронове. Повечето от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:30 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация