Един час Одеса и района около нея бяха атакувани с около 20 дрона, в града няма ток, съобщиха местните канали

Одеса и районът около нея бяха атакувани в продължение на един час с близо 20 дрона от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали на приложението Телеграм.

В резултат на масирания обстрел част от украинския черноморски град е без ток, информират още местните канали. Сирените бяха задействани в 00:30 ч., а тревогата продължи до 01:30 ч..

В момента отново е обявена тревога поради дрон, който кръжи над града.

Регионалните власти призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по брой според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.