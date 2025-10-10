Подробно търсене

Зеленски и Лагард обсъдиха използването на замразените руски активи в помощ на Украйна

Атанаси Петров
Зеленски и Лагард обсъдиха използването на замразените руски активи в помощ на Украйна
Зеленски и Лагард обсъдиха използването на замразените руски активи в помощ на Украйна
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: АП/Efrem Lukatsky
Киев,  
10.10.2025 15:05
 (БТА)
Етикети

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи днес, че е провел разговор с председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард, предаде Ройтерс.

Двамата са обсъдили начини за "справедливо използване" на замразените руски активи в подкрепа на Украйна.

"Обсъдихме как да гарантираме справедливото използване на замразените руски активи, за да се защитим от войната на Русия и да помогнем за възстановяването на живота в Украйна. Има решения как това може да бъде направено", заяви украинският президент.

Зеленски призова европейските страни да проявят повече политическа воля за подпомагане на Киев чрез средствата от руските активи.

/НС/

Свързани новини

07.10.2025 00:42

ЕС трябва да се придържа към международното право в използването на замразените руски активи в помощ на Украйна, заяви Кристин Лагард

Всяко решение на Европейския съюз за използването на замразените руски активи в помощ на Украйна трябва да съответства на международното право, заяви вчера председателката на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от Ройтерс.
02.10.2025 23:13

Зеленски обсъди нови пакети за помощ и програмата "Действия за сигурност за Европа" на Съвета на ЕС с португалския премиер, съобщи Укринформ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обсъди днес с премиера на Португалия Луиш Монтенегро нови пакети за помощ и разработването на програмата "Действия за сигурност за Европа" на Съвета на ЕС, известна като програмата SAFE, предаде Укринформ, като се позова на пост на украинския лидер в социалната платформа "Фейсбук".
02.10.2025 17:11

В ЕС има широко съгласие за използването на замразените руски активи в помощ за Украйна, каза германският канцлер

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че вижда голямо съгласие сред европейските лидери за използването на замразените руски активи в помощ за Украйна, предаде Ройтерс.
02.10.2025 12:41

Белгия иска от лидерите на ЕС да споделят риска от използването на замразени руски активи за Украйна

Белгийският премиер Барт Де Вевер днес заяви, че е поискал от другите лидери на  Европейския съюз да дадат гаранции, че ще споделят риска, ако замразените руски активи, държани в неговата страна, бъдат използвани за финансиране на заеми за Украйна,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:28 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация