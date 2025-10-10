Зеленски и Лагард обсъдиха използването на замразените руски активи в помощ на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи днес, че е провел разговор с председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард, предаде Ройтерс.

Двамата са обсъдили начини за "справедливо използване" на замразените руски активи в подкрепа на Украйна.

"Обсъдихме как да гарантираме справедливото използване на замразените руски активи, за да се защитим от войната на Русия и да помогнем за възстановяването на живота в Украйна. Има решения как това може да бъде направено", заяви украинският президент.

Зеленски призова европейските страни да проявят повече политическа воля за подпомагане на Киев чрез средствата от руските активи.