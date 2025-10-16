Германският канцлер заяви, че на срещата на върха на ЕС ще настоява за използването на замразени руски активи

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че ще призове другата седмица Европейския съюз да използва замразените руски активи, за да предостави заем от 140 милиарда евро на Украйна за финансирането на военните ѝ усилия на предстоящата среща на върха на ЕС, предаде Ройтерс.

Мерц се застъпи за първи път за предоставяне на безлихвен заем от ЕС, обезпечен със замразени руски активи, в края на септември.

По оценки на Европейската комисия средства на Руската централна банка на стойност около 200 милиарда евро са замразени в ЕС вследствие на руската инвазия в Украйна. Голяма част от средствата са в базирания в Брюксел централен депозитар за ценни книжа "Юроклиър". Лихвите от тези активи вече се използват за финансиране на оръжия и боеприпаси за Украйна.

"Не искаме да направим това, за да удължим войната, а за да я прекратим", заяви днес Мерц пред Бундестага (долната камара на германския парламент). "[Руският президент Владимир] Путин трябва да осъзнае, че нашата подкрепа за Украйна няма да отслабне, а ще нарасне, и че той не може да разчита на това да издържи повече от нас", подчерта германският канцлер.

Срещата на върха на ЕС ще се състои на 23 октомври в Брюксел.