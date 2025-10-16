Германският канцлер заяви, че на срещата на върха на ЕС ще настоява за използването на замразени руски активи

Подробно търсене

Германският канцлер Фридрих Мерц след речта си пред Бундестага в Берлин, 16 октомври 2025 г. Снимка: АП/ Markus Schreiber
Берлин ,  
16.10.2025 12:06
 (БТА)
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че ще призове другата седмица Европейския съюз да използва замразените руски активи, за да предостави заем от 140 милиарда евро на Украйна за финансирането на военните ѝ усилия на предстоящата среща на върха на ЕС, предаде Ройтерс. 

Мерц се застъпи за първи път за предоставяне на безлихвен заем от ЕС, обезпечен със замразени руски активи, в края на септември. 

По оценки на Европейската комисия средства на Руската централна банка на стойност около 200 милиарда евро са замразени в ЕС вследствие на руската инвазия в Украйна. Голяма част от средствата са в базирания в Брюксел централен депозитар за ценни книжа "Юроклиър". Лихвите от тези активи вече се използват за финансиране на оръжия и боеприпаси за Украйна. 

"Не искаме да направим това, за да удължим войната, а за да я прекратим", заяви днес Мерц пред Бундестага (долната камара на германския парламент). "[Руският президент Владимир] Путин трябва да осъзнае, че нашата подкрепа за Украйна няма да отслабне, а ще нарасне, и че той не може да разчита на това да издържи повече от нас", подчерта германският канцлер. 

Срещата на върха на ЕС ще се състои на 23 октомври в Брюксел.

/ДИ/

15.10.2025 18:42

Украинският министър на отбраната се срещна в Брюксел с еврокомисарите по отбраната и разширяването

Украинският министър на отбраната Денис Шмигал се срещна в Брюксел с европейския комисар по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс и европейския комисар по разширяването Марта Кос, за да обсъдят финансирането на отбранителния сектор и използването на замразените руски активи, предаде Укринформ, като цитира изявление на Шмигал във "Фейсбук".
14.10.2025 04:02

Зеленски очерта възможни източници на финансиране за закупуването на ракети "Томахок", ако решението за предаването им бъде одобрено от САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че потенциалното финансиране за доставката на ракети "Томахок" на Украйна може да дойде от три източника: програмата PURL на НАТО, "Мега сделка", която се договаря със САЩ, и замразени руски активи.
07.10.2025 00:42

ЕС трябва да се придържа към международното право в използването на замразените руски активи в помощ на Украйна, заяви Кристин Лагард

Всяко решение на Европейския съюз за използването на замразените руски активи в помощ на Украйна трябва да съответства на международното право, заяви вчера председателката на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от Ройтерс.
02.10.2025 17:11

В ЕС има широко съгласие за използването на замразените руски активи в помощ за Украйна, каза германският канцлер

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че вижда голямо съгласие сред европейските лидери за използването на замразените руски активи в помощ за Украйна, предаде Ройтерс.

