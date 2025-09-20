Подробно търсене

ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи, заяви еврокомисарят Домбровскис

Виктор Турмаков
Eврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис. Снимка: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Копенхаген,  
20.09.2025 20:41
 (БТА)
Страните от Европейския съюз са отворени да гарантират заем за Украйна, финансиран със замразени руски активи, предаде ДПА.

Държавите членки виждат това като възможност, заяви еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис след днешна среща с министрите на финансите на блока. Той допълни, че работата по подробностите на плана продължава и че размерът на заема все още не е определен.

Вече е ясно обаче, че Украйна ще трябва да изплати заема едва след като Русия започне да финансира репарации за Украйна. Великобритания, която преди беше член на ЕС, планира подобен механизъм.

Заради войната на Русия в Украйна, около 200 милиарда евро активи на Централна банка на Руската федерация са замразени в ЕС.

Лихвите от тези активи вече се използват за финансиране на оръжия и боеприпаси за Украйна, но сега Европейската комисия иска да стигне по-далеч. Базираният в Брюксел орган в момента работи по нов заем за Киев, който ще бъде финансиран с руски държавни активи, замразени в ЕС. Грубата идея е те да бъдат предоставени на Украйна като заем, като държавите членки на ЕС гарантират заема, допълва ДПА.

Самите активи биха останали непокътнати, тъй като предложенията за директното им използване чрез конфискация са силно противоречиви.

Германското правителство и властите на други държави са скептични към идеята, позовавайки се на опасения, че други държави биха могли да изтеглят държавните си средства, инвестирани в Европа.

Свързани новини

14.09.2025 04:30

Украйна ще се нуждае от поне 120 милиарда долара за отбраната си през 2026 г., каза министърът на отбраната Шмигал

Украйна ще се нуждае от най-малко 120 милиарда долара за отбраната си през 2026 г., като войната върви към четвъртата си година, заяви вчера министърът на отбраната Денис Шмигал, цитиран от Ройтерс.
13.09.2025 04:10

Министрите на финансите от Г-7 обсъждат възможни санкции и мита за поддръжниците на войната на Русия

Министрите на финансите на страните от Г-7 обсъдиха евентуално налагане на санкции и търговски мерки – например мита, срещу страните, които според тях „позволяват“ войната на Русия в Украйна, според изявление, публикувано от канадското министерство
12.09.2025 14:28

Русия каза, че следи позицията на Белгия относно замразените руски активи

Русия следи позицията на Белгия по отношение на замразените руски активи, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова.

