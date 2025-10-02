Подробно търсене

Белгия не бива да поема сама риска с използването на замразените руски авоари, каза председателката на ЕК

Иво Тасев
Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в Копенхаген, 1 октомври 2025 г. Снимка: Ida Maria Odgaard/Ritzau Scanpix via AP
Копенхаген,  
02.10.2025 02:23
 (БТА)

Белгия не бива да бъде единствената държава от ЕС, която поема риска с използването на замразените руски авоари, за да осигури заем от 140 милиарда евро за Украйна, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след неформалното заседание на Европейския съвет в Копенхаген.

Повечето от замразените заради войната в Украйна руски активи се намират в Белгия, уточнява Ройтерс.

Страната поиска гаранции от ЕС, преди да се съгласи с плана на блока, имайки предвид, че са налице правни и финансови рискове, припомня световната агенция.

Фон дер Лайен посочи необходимостта страните от блока да засилят помощта си за Украйна.

В срещата на върха в столицата на Дания участва и министър-председателят на България Росен Желязков.

/ИТ/

Към 03:41 на 02.10.2025 Новините от днес

