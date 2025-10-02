Белгия не бива да поема сама риска с използването на замразените руски авоари, каза председателката на ЕК

site.btaБелгия не бива да поема сама риска с използването на замразените руски авоари, каза председателката на ЕК
Белгия не бива да бъде единствената държава от ЕС, която поема риска с използването на замразените руски авоари, за да осигури заем от 140 милиарда евро за Украйна, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след неформалното заседание на Европейския съвет в Копенхаген.
Повечето от замразените заради войната в Украйна руски активи се намират в Белгия, уточнява Ройтерс.
Страната поиска гаранции от ЕС, преди да се съгласи с плана на блока, имайки предвид, че са налице правни и финансови рискове, припомня световната агенция.
Фон дер Лайен посочи необходимостта страните от блока да засилят помощта си за Украйна.
В срещата на върха в столицата на Дания участва и министър-председателят на България Росен Желязков.
/ИТ/
