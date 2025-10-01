Подробно търсене

Иво Тасев
Лидерите на ЕС подкрепят проекти за укрепване на европейската сигурност, включително и "стената срещу дронове", обяви председателят на Европейския съвет
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща (в средата) по време на днешното неформално заседание на съвета в замъка "Кристиянсборг" в датската столица Копенхаген. Снимка: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP
Копенхаген,  
01.10.2025 23:58
 (БТА)

Лидерите на ЕС подкрепят програмните проекти от първостепенна важност, които ще укрепят европейската сигурност, включително европейската "стена срещу дронове" и наблюдението по източния фланг на блока, заяви след срещата на върха днес в Копенхаген председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Ройтерс.

В днешното неформално заседание на Европейския съвет в датската столица участие взе и министър-председателят на България Росен Желязков.

"Подкрепям виждането, че трябва да се гледа цялата панорама на защитата в 360 градуса", каза Желязков и допълни, че е важно съюзът да не се пази само от една страна.

/ИТ/

Свързани новини

01.10.2025 18:56

Дания предупреди, че Русия води хибридна война срещу Европа, а лидерите на ЕС обсъждат изграждането на "стена срещу дронове"

Европа е в разгара на хибридна война, водена от Русия, и континентът трябва да се въоръжи, предупреди днес министър-председателката на Дания Мете Фредериксен, докато домакинстваше срещата на върха на лидерите на Европейския съюз в Копенхаген, предаде Асошиейтед прес. 
01.10.2025 15:29

Словашкият премиер не е заминал за днешната среща на високо равнище на ЕС в Копенхаген по здравословни причини

Словашкият премиер Роберт Фицо не е успял да замине  на днешната среща на високо равнище на Европейския съюз и на Европейската политическа общност в Копенхаген, съобщиха днес от правителствената канцелария в Братислава. От там допълниха, че

