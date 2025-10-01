България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“, каза премиерът Желязков в Копенхаген

България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“, каза премиерът Росен Желязков в Копенхаген, където участва в неформалната среща на Европейския съвет. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

По думите на Желязков в дългосрочен план трябва да изградим необходимата степен на ранно предупреждение, проследяване, прихващане и унищожаване на вражески летателни апарати и това трябва да става в оперативна съвместимост и с възможностите, които има НАТО в охраняването и защитата на източния фланг. Премиерът отбеляза, че източният фланг на Европейския съюз в голямата си степен съвпада с източния фланг на НАТО, а защитата му не е самоцел, а проактивно действие, свързано с провокациите на Руската федерация по границите на страните членки от фланга.

Подкрепям виждането, че трябва да се гледа цялата панорама на защитата в 360 градуса, каза Желязков и допълни, че е важно съюзът да не се пази само от една страна. На въпрос как ще участва България, премиерът отговори, че това ще става посредством заявените проекти чрез възможностите по линия на европейския механизъм SAFE.

По повод предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща решенията, свързани с разширяването на ЕС, да се взимат с квалифицирано мнозинство, премиерът Желязков припомни, че доверието в ЕС се гради и на механизма за взимане на решения. Kогато този механизъм изисква единодушие, евентуална промяна на необходимото мнозинство от страна на държавите членки по чувствителни теми би създала лош прецедент, който не е полезен за доверието в съюза, допълни премиерът.

Той коментира и вътрешнополитически теми за България, свързани с бюджета на държавата, пише в съобщението. Министър-председателят, посочи, че в момента дефицитът е 2,4%. Нашият стремеж е да завършим годината така, както е планирано, а за 2026 година ще внесем до края на октомври бюджет, в който дефицитът ще бъде до 3%, заяви Желязков, цитиран от информационната служба. Той каза, че през настоящата година България има рекордно увеличение на постъпленията - шест милиарда лева повече от 2024 година.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост премиерът изрази очакване в най-скоро време страната ни да получи както второ, така и трето плащане, които са разчетени в приходната част на бюджета.

По-рано днес премиерът Желязков пристигна в Копенхаген за началото на неформалната среща на Европейския съвет и бе посрещнат лично от датския си колега Мете Фредериксен.