Министрите на финансите от Г-7 обсъждат възможни санкции и мита за поддръжниците на войната на Русия

Виктор Турмаков
Министрите на финансите от Г-7 обсъждат възможни санкции и мита за поддръжниците на войната на Русия
Министрите на финансите от Г-7 обсъждат възможни санкции и мита за поддръжниците на войната на Русия
Скот Бесент - министър на финансите на САЩ. Снимка: AP Photo/Alex Brandon
Отава,  
13.09.2025 04:10
 (БТА)
Министрите на финансите на страните от Г-7 обсъдиха евентуално налагане на санкции и търговски мерки – например мита, срещу страните, които според тях „позволяват“ войната на Русия в Украйна, според изявление, публикувано от канадското министерство на финансите, цитирано от Ройтерс.

По време на среща в Отава министрите се споразумяха да ускорят дискусиите за използване на замразени руски активи за финансиране на отбраната на Украйна и обсъдиха „широк спектър от възможни икономически мерки за увеличаване на натиска върху Русия, включително допълнителни санкции и търговски мерки – например мита, върху тези, които позволяват военните усилия на Русия“, се казва в изявлението.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент и търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заявиха пред останалите финансови министри, че трябва да се присъединят към САЩ в налагането на мита на страни, които купуват петрол от Русия.

„Само с единни усилия, които ще прекъснат приходите, финансиращи военната машина на Путин, ще можем да приложим достатъчен икономически натиск, за да прекратим безсмислените убийства“, заявиха в изявление Бесент и Гриър.

Бесент и Гриър приветстваха ангажиментите, поети по време на разговора, за засилване на санкционния натиск и проучване на възможността за използване на обездвижени руски суверенни активи в полза на отбраната на Украйна.

По-рано през деня говорител на Министерството на финансите на САЩ призова съюзниците от Г-7 и Европейския съюз да наложат „смислени мита“ върху стоки от Китай и Индия, за да ги притиснат да спрат покупките си на руски петрол.

Президентът Доналд Тръмп наложи допълнителни 25% мита върху вноса от Индия, за да окаже натиск върху Делхи да спре покупките си на руски суров петрол с отстъпка, с което общите наказателни мита върху индийски стоки достигнаха 50% и влошиха търговските преговори между двете демокрации.

Но Тръмп се въздържа от налагане на допълнителни мита върху китайския внос заради покупките на руски петрол от Китай, докато администрацията му се придържа към деликатно търговско примирие с Пекин.

/ВТ/

Свързани новини

12.09.2025 14:28

Русия каза, че следи позицията на Белгия относно замразените руски активи

Русия следи позицията на Белгия по отношение на замразените руски активи, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова.
12.09.2025 13:45

Европейски нюзрум: ЕС и държавите членки застават зад Полша след навлизането на руски дронове във въздушното ѝ пространство

ЕС възнамерява да засили защитата на своите граници с Русия. Съобщението дойде малко след като Варшава обяви, че е унищожила поне три руски дрона в своето въздушно пространство в сряда – реакция, която предизвика опасения от ескалация на войната в
10.09.2025 21:04

Зеленски заяви, че е обсъдил с Урсула фон дер Лайен съвместната работа на ЕС и САЩ за затягането на санкциите срещу Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен го е информирала за съвместната работа със САЩ за затягане на санкциите срещу Русия, предаде Ройтерс.

Към 05:37 на 13.09.2025 Новините от днес

