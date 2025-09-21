Подробно търсене

Министърът на търговията на Индия Пиюш Гоял ще посети САЩ в понеделник във връзка с преговорите за сключване на търговско споразумение

Симеон Томов
Министърът на търговията на Индия Пиюш Гоял ще посети САЩ в понеделник във връзка с преговорите за сключване на търговско споразумение
Министърът на търговията на Индия Пиюш Гоял ще посети САЩ в понеделник във връзка с преговорите за сключване на търговско споразумение
Министърът на търговията и промишлеността на Индия Пиюш Гоял. Снимка: АП/ Peter Klaunzer
Делхи ,  
21.09.2025 04:32
 (БТА)

Индийският министър на търговията Пиюш Гоял ще посети САЩ в понеделник във връзка с търговските преговори, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на индийското министерство на търговията и промишлеността. 

"По време на последното посещение на групата от американски официални представители в Индия на 16 септември бяха проведени положителни дискусии по различни аспекти на търговското споразумение и беше решено да се активизират усилията в тази насока", се казва в изявлението. 

Във вторник Индия и САЩ проведоха преговори за сключването на търговско споразумение, които индийската страна определи като "позитивни" и "перспективни", което даде надежда за пробив, след като миналия месец президентът на САЩ Доналд Тръмп рязко увеличи митата върху вноса от южноазиатската страна. 

На 27 август Тръмп удвои митата върху вноса на индийски стоки до 50 процента заради покупките на руски суров петрол от страна на Индия, като част от усилията на Вашингтон да засили натиска си върху Москва заради инвазията в Украйна. 

 

 

/НВ/

Свързани новини

20.09.2025 08:57

САЩ налагат такса от 100 000 долара годишно за визи H-1B, което вероятно ще нанесе удар на технологичния сектор

Администрацията на президента на САЩ Доналд  Тръмп обяви, че ще поиска от компаниите да плащат 100 000 долара годишно за работна виза H-1B, което потенциално може да нанесе голям удар на технологичния сектор, който разчита в голяма степен на квалифицирани кадри от Индия и Китай, съобщи Ройтерс.
19.09.2025 11:14

Основните фондови пазари в Азия останаха без ясна посока днес, и трите основни индекса на Уолстрийт отчетоха нови рекорди

Основните фондови пазари в Азия приключиха търговията в петък без единна посока и в ограничена степен последваха възходящата тенденция на Уолстрийт, предаде ДПА. Японските акции отчетоха спад след съобщението, че Японската централна банка
18.09.2025 17:00

Индийски бизнесмени бяха лишени от американски визи заради участие в наркотрафик

Посолството на САЩ в Делхи съобщи, че визите на определени индийски бизнесмени са били отменени заради предполагаемото им участие в трафик на прекурсори на фентанил, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.
16.09.2025 12:28

Трудно е да се наложат по-високи мита за купувачите на руски петрол, каза японският финансов министър

Японският финансов министър Кацунобу Като възприе предпазлив тон за предложението на САЩ за повишаване на митата за Китай и Индия заради това, че продължават да купуват  руски петрол, предаде Киодо. Предложените нови мита са част от натиска върху
13.09.2025 15:18

Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес останалите страни членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мащабни санкции на Русия, за да се сложи край на войната в Украйна, предадоха световните агенции. Призива американският
13.09.2025 04:10

Министрите на финансите от Г-7 обсъждат възможни санкции и мита за поддръжниците на войната на Русия

Министрите на финансите на страните от Г-7 обсъдиха евентуално налагане на санкции и търговски мерки – например мита, срещу страните, които според тях „позволяват“ войната на Русия в Украйна, според изявление, публикувано от канадското министерство

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:20 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация