Министърът на търговията на Индия Пиюш Гоял ще посети САЩ в понеделник във връзка с преговорите за сключване на търговско споразумение

Индийският министър на търговията Пиюш Гоял ще посети САЩ в понеделник във връзка с търговските преговори, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на индийското министерство на търговията и промишлеността.

"По време на последното посещение на групата от американски официални представители в Индия на 16 септември бяха проведени положителни дискусии по различни аспекти на търговското споразумение и беше решено да се активизират усилията в тази насока", се казва в изявлението.

Във вторник Индия и САЩ проведоха преговори за сключването на търговско споразумение, които индийската страна определи като "позитивни" и "перспективни", което даде надежда за пробив, след като миналия месец президентът на САЩ Доналд Тръмп рязко увеличи митата върху вноса от южноазиатската страна.

На 27 август Тръмп удвои митата върху вноса на индийски стоки до 50 процента заради покупките на руски суров петрол от страна на Индия, като част от усилията на Вашингтон да засили натиска си върху Москва заради инвазията в Украйна.