Александър Везенков изигра силен мач, но Олимпиакос загуби от Валенсия в Евролигата, Апоел надви Цървена звезда на Коди Милър-Макинтайър

Българският национал Александър Везенков и гръцкият Олимпиакос допуснаха поражение от испанския Валенсия с 92:99 (27:25, 20:24, 29:18, 16:32) като домакини в среща от 16-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Загубата беше трета поредна и общо седма за Олимпиакос, който продължава с актив 8-7, а тимът на Валенсия записа пета поредна победа и общо 11-а победа от 16 мача, като заема втора позиция във временното подреждане.

Александър Везенков изигра силен мач и завърши като най-резултатен за домакините с 24 точки, 8 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка за 33 минути на терена.

В атинското предградие Пирея двата състава направиха оспорван сблъсък, преминал с поделено надмощие, а решаваща за победата на испанския отбор беше последната четвърт. В нея гостите поеха водачеството и реализираха 32 срещу само 16 точки за гръцкия тим.

Преди това, Олимпиакос изоставаше с 47:49 на почивката, но след по-добра трета част обърна до 76:67 в своя полза преди заключителните 10 минути.

От съотборниците на Везенков с 13 точки и 8 асистенции завърши Томас Уокъп, докато за Валенсия се отличи Нейтън Роверс с 21 точки и 2 борби.

В друг мач от кръга в Евролигата сръбският Цървена звезда, с натурализирания американец Коди Милър-Макинтайър в състава, отстъпи пред израелския Апоел Тел Авив със 78:84 (21:21, 16:19, 22:21, 19:23) като гост в Йерусалим. Това беше първи домакински двубой за Апоел в турнира на израелска земя, тъй като до момента приемаше съперниците в България.

Цървена звезда претърпя трето поредно поражение и вече има общо седем загуби от 16 срещи, докато след третата си поредна и общо 12-а победа израелският състав остава начело във временното класиране с актив 12-4.

Милър-Макинтайър се отчете с 13 точки, 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 30 минути на терена за гостите, докато за Апоел Тел Авив най-полезен беше Антонио Блекни с 28 точки, 9 борби и 5 асистенции.

Домакините измъкнаха успеха едва във финалните минути в равностоен двубой, в който разликата не надвиши 7 точки.

В следващия кръг на Евролигата отборът на Олимпиакос очаква домакинство срещу френския АСВЕЛ Лион-Вильорбан на 19 декември, а тимът на Цървена звезда посреща италианския Виртус Болоня.