Александър Везенков с нов отличен мач за тима на Олимпиакос, който спечели гостуването си на Виртус Болоня в Евролигата

Българският национал Александър Везенков изигра поредния си силен мач за тима на Олимпиакос, който спечели гостуването си на Виртус Болоня (Италия) с 97:94 (23:25, 27:16, 27:19, 20:34) в среща от 18-ия кръг на редовния сезон на Евролигата по баскетбол за мъже.

За гръцкия отбор това е десета победа от 17 изиграни мача, което му отрежда седмо място във временното класиране. Виртус Болоня записа 10-а загуба и остава на 13-а позиция.

Везенков започна в стартовата петица е се отчете с 16 точки и 5 борби за близо 27 минути на паркета.

Гръцкият шампион имаше 20 точки аванс при 77:55 в 29-ата минута, но в последната четвърт домакините вдигнаха оборотите и успяха да се доближат на 2 точки при 88:90 1:41 минута преди сирената. Последва тройка на Еван Фурние за гостите, след което Везенков пропусна от далечна дистанция, а Салиу Нианг беше точен за 92:93. Тайлър Дорси реализира изключително важен кош за Олимпиакос 20 секунди преди края, а след 94:95 два фаула вкара Алек Питърс, оформяйки крайния резултат.

Тайлър Дорси реализира 23 точки за гостите, а Еван Фурние записа 21 точки. Лука Вилдоса вкара 17 точки за Болоня, Матю Морган се отличи с 15.

Следващият двубой на Олимпиакос е срещу големия съперник Панатинайкос в гръцкото дерби на 2 януари.

В други срещи Партизан (Сърбия) загуби от Макаби Тел Авив (Израел) с 87:112 (31:30, 12:28, 16:34, 28:20), а Монако победи гостуващия Реал Мадрид със 100:95 (21:20, 26:23, 23:27, 30:25).

Макаби вече е с баланс 8-10 на 14-а позиция в подреждането, докато Партизан е 18-и с 6-12. Лони Уокър и Роман Соркин бяха най-резултатни за победителите съответно с 20 и 17 точки, а Камерън Пейн вкара 15 за сръбския тим.

Реал допусна второ поредно поражение в турнира, а Факундо Кампацо се отличи с "дабъл-дабъл" 28 точки и 10 асистенции. За монегаските най-полезен беше гардът Ели Окобо с 22 точки, 2 борби и 2 асистенции.