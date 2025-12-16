Васил Петров изправи на крака публиката в Казанлък с изпълненията си от програмата "30 години на сцена"

Гласът на българския джаз Васил Петров изправи на крака публиката във Военния клуб в Казанлък с изпълненията си от програмата "30 години на сцена". Заедно с изпълнителя на сцената бяха музикантите от Разградската филхармония, както и джаз трио в състав Йордан Тоновски - пиано, Христо Минчев - бас китара и Александър Каменов - ударни инструменти. Под диригентската палка на маестро Деян Павлов зазвучаха емблематични песни от различни стилове и филмова музика, а специален акцент в програмата беше коледният елемент по повод предстоящите празници.

Концертът започна с изпълнение на песен от филма "Светлините на града" с Чарли Чаплин, а Васил Петров посочи, че това е най-старата песен в репертоара му. Публиката имаше възможност да чуе световни хитове от различни стилове - джаз, поп, рок, фолклор, българска музика и класика, а изненада за присъстващите беше изпълнението на фолклорната тема "Девойко, мари хубава", аранжирана от Ангел Заберски - младши, Румен Тосков, Румен Бояджиев младши и Васил Петров, а музикантите от Разградската филхармония изпълниха аранжименти на популярна филмова музика.

Програмата завърши празнично с изпълнение на Jingle Bells, след което бурните аплодисменти на публиката върнаха Васил Петров на сцената четири пъти, за да изпълни очакваните My way, Nеw York, New York, Besame mucho и Strangers in the night.

Концертът е част от националното турне на Васил Петров с Разградска филхармония, което започна през октомври и премина през Варна, Сливен, Силистра, Горна Оряховица, Левски и Разград. Казанлък е последният град от турнето за тази година, като то ще продължи и през 2026 година, а първите дати са в Троян и Варна. Успоредно с него тече и коледната програма White Christmas („Бяла Коледа“), която предстои да бъде представена в Добрич, Елхово и Сандански, а последният концерт е на 27 декември в Кюстендил.

В интервю за БТА Васил Петров, наричан още българския Франк Синатра, съобщи, че за идната година работи по множество проекти, сред които два нови албума – голям симфоничен албум на три носителя - флашка, компактдиск и винил, както и камерен албум, записан в Пловдив „с микрофона на Франк Синатра“.