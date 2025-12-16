Подробно търсене

Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на оборудване за поддръжка на ескадрени миноносци клас „Иджис“ на Япония

Александър Евстатиев
Юнокорейски ескадрени миноносци клас „Иджис“. Снимка: АП
Вашингтон,  
16.12.2025 22:03
 (БТА)

Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на оборудване за поддръжка на ескадрени миноносци клас „Иджис“ на Япония на стойност 100,2 милиона щатски долара, съобщи Пентагонът, цитиран от Ройтерс. 

Главният изпълнител ще бъде американската компания „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin).

/ГГ/

