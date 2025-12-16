Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на оборудване за поддръжка на ескадрени миноносци клас „Иджис“ на Япония

Разполагането от президента на САЩ Доналд Тръмп на военни кораби край бреговете на Венецуела и даденото от него разрешение за употреба на военна сила срещу наркотрафикантските групировки станаха повод за спекулации, че в Южна Америка е възможно да предстоят военни действия, пише сп. „Нюзуик“.Но ходовете на Белия дом говорят и за нещо повече – за по-цялостна промяна в политическия фокус на движението на Тръмп „Америка на първо място“, което разглежда Америките като сфера на влияние единствено и само на САЩ.