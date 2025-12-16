ФИФА намалява цените на билетите за Мондиал 2026

ФИФА намали цените на билетите за Световното първенство догодина за организираните най-верни фенове на националните отбори във вторник, след като през миналата седмица избухна протест срещу цените на входните талони, съобщават световните агенции.

Преди няколко дни привържениците научиха, че най-евтините налични билети за двубоя за титлата на Мондиал 2026 през юли в Ню Джърси ще бъдат на цена над 4000 долара. От ФИФА обявиха, че 10 процента от разпределението на билетите за всеки мач, включително и за финала, ще бъде за асоциациите на участващите страни. Цената на тези пропуски ще бъде 60 долара.

Решението е в резултат на поредица от срещи между висши служители в Доха през тази седмица, където се разбра, че федерациите са споделили опасения относно модела на ценообразуване. Съветът на ФИФА се събира отново в Катар в сряда.

Световната футболна централа получи над 20 милиона заявки за входни талони след изтеглянето на жребия за Световния шампионат в Северна Америка на 5 декември.

Цените на билетите за мачовете на Мондиал 2022 в Катар бяха между 70 и 1600 долара.