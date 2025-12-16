В Казанлък представиха допълнено издание на луксозния албум с репродукции на Иван Милев

Допълненият албум с репродукции на художника Иван Милев, който вече е достъпен на книжния пазар, беше официално представен в Художествената галерия в Казанлък. Изданието е дело на „Методиеви книги“, а гост на представянето беше основателят на издателството Методи Петриков.

Директорът на галерията д-р Пламен Петров напомни, че първото издание на албума, което е вече изчерпано, беше създадено през през 2022 година в партньорство с издателството и с екипа на Софийската градска художествена галерия, и беше посветено на 125-тата годишнина от рождението на художника. Идеята за подобно партньорство се е зародила още през 2017 година, когато е създадена ретроспективна изложба на Милев. По думите на Петров много от българските художници са ощетени, защото нямат свои представителни издания. Книгата се опитва да побере най-представителната част от творчеството на Иван Милев, но и да покаже детайли, които трудно могат да се видят при жива среща с картините му. „За българската реалност това издание е абсолютен подвиг“, посочи изкуствоведът и отбеляза, че албумът сам по себе си е произведение на изкуството.

Методи Петриков обясни, че да се направи подобно издание изисква много усилия в различни аспекти – от осигуряването на авторските права върху произведенията до самото създаване. Допълненото издание съдържа над 12 нови творби от по-ранния период на Милев, отбеляза издателят и изрази мнение, че това прави албумът по-балансиран. В новото издание са включени и стенописите от Стоян Стайновата къща в Казанлък, допълни той и подчерта, че би било чудесно тази къща да се превърне в музей на художника. Петриков посочи, че в албума максимално е възпроизведено онова, което е нарисувал авторът, а най-голямото предизвикателство е било използването на двукомпонентен бронз.

Освен албумите са отпечатани и Жикле (Giclée) принтове на двете най-емблематични творби на Иван Милев - „Ахинора“ и „Крали Марко“. Всеки от тях е създаден чрез професионален принтер с 12 архивни мастила върху 100% памучна хартия и притежава сертификат за автентичност. Технологията Giclée осигурява изключително високо качество, максимална вярност към оригинала и дълготрайност на цветовете от 150 до 200 години, което превръща тези отпечатъци в художествени обекти с музейна стойност, обясни още Петриков. Допълненият албум се предлага и във вариант с включена в него такава репродукция.

Методи Петриков съобщи, че в момента издателство „Методиеви книги“, което е сред водещите български издателства в областта на художествените албуми, работи върху албум с репродукции на Иван Милев, Владимир Димитров – Майстора и Златю Бояджиев.

По време на представянето на албума стана известно, че картината на Иван Милев „Арапин отвлича бяло момиче“, която, по думите на д-р Пламен Петров, е изключително специална в творческия път и израстване на художника, предстои да гостува в Художествената галерия в Казанлък.