Окръжният съд в Ловеч остави в ареста Юлиян Бързашки – един от обвиняемите за участие в организирана престъпна група в Ловеч и София

Окръжният съд в Ловеч уважи искането на прокуратурата и остави в ареста Юлиян Бързашки – един от седемте обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в Ловеч и София. Делото се гледа при закрити врата заради приложена към него папка с класифицирана информация.

От определението стана известно, че съгласно гласни доказателства, обяснения и данни от специални разузнавателни средства съдът приема, че Бързашки е автор на престъпленията, за които е обвиняем. Съществува реална опасност той да извърши друго престъпление, затова постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Определението може да бъде протестирано и обжалвано в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново. Ако това се случи, делото се насрочва за 23 декември от 11:00 ч.

Пред журналисти адвокатът на Юлиян Бързашки – Милтана Пеева, каза, че ще обжалва.

По-рано през деня Окръжният съд в Ловеч остави в ареста Росен Кръстев - друг от обвиняемите за участие в организираната престъпна група, и пусна под домашен арест началника на Пето Районно управление в София Пламен Максимов, също обвиняем за участие в престъпната група.