Общинските съветници на Община Добричка приеха актуализации на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество

Общинските съветници на Община Добричка приеха в няколко докладни актуализации на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2025 година по време на извънредно заседание. Те гласуваха и необходимата издръжка за младежките клубове и пенсионерските клубове на територията на общината за 2026 година, като им бе представена и информация колко са те.

По време на заседанието бяха приети и изменения на имоти по кадастралната карта на селата Победа и Приморци. Съветниците одобриха и предложение за прекратяване на концесия на язовир "Полковник Минково". Общинските съветници разрешиха изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии за изграждане на кабелна линия в село Стожер за захранване на силажна яма.

В края на заседанието председателят на Добричкия общински съвет Георги Коев даде думата на граждани, които са се регистрирали за изказване в администрацията. Сред тях бе и самият той. Неговото изказване бе свързано с прекратеното заседание на Общинския съвет на 26 ноември т.г., когато съветници опитаха да внесат искане за неговото отстраняване и не приеха проекта на дневен ред. Георги Коев спомена и това, че Общинската избирателна комисия - Добричка (ОИК) все още не е свикала заседание, за да определи следващ по ред общински съветник, след като такъв е подал документи за напускане. Според Коев това забавяне създава условия за блокиране на работата на съвета и вече има сериозни последици. Той призова ОИК да упражни правомощията си по закон и да възстанови нормалната численост на органа.

Същата тези изложиха и председателят на Сдружение "Бялата лястовица" Владимир Калчев и кметът на село Коларци Цветанка Йорданова. Йорданова предостави и декларация с подписите на 63-ма кметове и кметски наместници. Владимир Калчев поиска разследване дали има оказан натиск върху общински съветник.