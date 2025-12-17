Подробно търсене

Европейските лидери се събират в Брюксел за среща с колегите си от Западните Балкани и за последния за годината Европейски съвет

кор. на БТА Николай Желязков
Подготовка за годишната среща ЕС-Западни Балкани в Брюксел на 18 декември 2024 г. / Снимка: ЕС
Брюксел,  
17.12.2025 01:28
 (БТА)

Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС се събират днес в Брюксел за двудневна среща, в която ще разговарят със своите колеги от Западните Балкани, както и по въпроси от европейския дневен ред.

Тази вечер предстои годишната среща с балканските лидери, на която, освен темата за присъединяването на техните страни към ЕС, ще бъде обсъдено и отражението в региона от събитията в Европа и по света, сред които хибридните заплахи и предизвикателствата пред сигурността.

Утре на последното за годината заседание на Европейския съвет се очаква одобрение на насоки за приемане на следващи решения за финансирането на Украйна до края на 2027 година. Сред останалите теми в дневния ред са също преговорите по следващия седемгодишен бюджет на ЕС и икономическите последици от събитията по света.

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да се включи в работата на своите европейски колеги с видеовръзка за разговори, свързани с усилията за постигане на мир в неговата страна.

В двете заседания България ще бъде представлявана от министър-председателя в оставка Росен Желязков.

/ВТ/

