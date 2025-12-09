Европейският съвет ще обсъди бюджета, разширяването, миграцията, отбраната и помощта за Украйна, сочи дневният ред на предстоящата среща

Европейският съвет ще обсъди следващата седмица бюджета и разширяването на ЕС, промените в правилата за миграцията, развитието на отбраната, продължаването на подкрепата за Украйна, събитията в Близкия изток. Това сочи дневният ред за предстоящото последно за годината заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в Брюксел.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща отбелязва в писмо до участниците в събитието на 18 и 19 декември, че преди официалното начало на заседанието е насрочена среща ЕС - Западни Балкани.

Той изразява очакване Европейският съвет да успее да приеме решение за по-нататъшна финансова подкрепа за Киев на основата на предложенията на Европейската комисия. Коща отчита, че все още остава работа по постигането на споразумение по новия многогодишен бюджет на ЕС.

По неговите думи ЕС трябва да оцени как може да се предпази от последиците и да се възползва от геоикономическата обстановка, при която основаните на правила икономически отношения вече не са даденост.

Геополитическата обстановка подчертава важното значение на разширяването на ЕС като най-важната инвестиция в мира, сигурността, стабилността и напредъка, пише Коща. Той изразява очакване някои от кандидатстващите страни в близко бъдеще да успеят да изпълнят изискванията за присъединяване.

По повод необходимостта от подобряване на европейската отбрана Коща отбелязва, че усилията трябва да бъдат увеличени заради зачестилите хибридни кампании на Беларус и Русия. Той съобщава, че Европейският съвет отново ще разговаря с украинския президент Володимир Зеленски.