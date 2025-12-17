Подробно търсене

Кремъл заяви, че позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна

Владимир Арангелов
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Снимка: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool via AP
Москва,  
17.12.2025 12:09
 (БТА)
Кремъл заяви днес, че позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна, предаде ТАСС.

Ройтерс отбелязва, че това е станало на фона на съобщенията в някои медии, че мирното предложение, за което посредничат САЩ, би могло да включи разполагане на европейски сили в Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че позицията на Русия във връзка с каквото и да било разполагане на чуждестранни войски е добре известна, последователна и разбираема. Русия последователно се противопоставя на идеите за подобни разполагания на войски, отбелязва Ройтерс.

Песков каза още, че не се очаква специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф да посети Москва тази седмица. Русия очаква САЩ да информират Москва за резултатите от разговорите с Украйна веднага щом са готови за това, добави той.

Говорителят на Кремъл заяви, че с всеки нов контакт с Москва Уиткоф все по-добре разбира позицията на Русия по отношение на Украйна.

По време на редовния брифинг в Москва Песков също така отговори на въпрос как протича работният ден на президента Владимир Путин.

„Путин е в Кремъл. По-голямата част от деня ще бъде посветена на подготовката за програмата „Обобщение на годината с Владимир Путин“ в комбиниран формат - голяма пресконференция и пряка линия“ в петък, каза той.

/НС/

17.12.2025 11:08

Украинските ВВС са неутрализирали 37 от общо 69 дрона, изпратени от Русия, обяви украинската противовъздушна отбрана

Украинската противовъздушна отбрана е унищожила 37 от общо 69 дрона, изпратени от Русия, съобщи Укринформ, като се позова на изявление на военновъздушните сили в "Телеграм".
17.12.2025 08:24

Изграждането на Далекоизточния газов маршрут между Русия и Китай напредва, заяви китайският посланик в Москва

Строителството на планирания Далекоизточен маршрут за доставка на руски природен газ до Китай напредва, заяви китайският посланик в Москва Чжан Ханхуей, цитиран от Ройтерс.Далекоизточният маршрут е проектиран за доставки на газ от тихоокеанското крайбрежие на Русия до Китай чрез ново разклонение, свързано с руската тръбопроводна система Сахалин-Хабаровск-Владивосток.
17.12.2025 06:11

Беларуският президент призовава за бързи действия по отношение на войната в Украйна

Беларуският президент Александър Лукашенко призова за бързи действия за прекратяване на конфликта в Украйна, докато САЩ остават ангажирани с дипломатическите усилия, предаде Ройтерс. Агенцията припомня, че Лукашенко е съюзник на руския президент
17.12.2025 01:28

Европейските лидери се събират в Брюксел за среща с колегите си от Западните Балкани и за последния за годината Европейски съвет

Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС се събират днес в Брюксел за двудневна среща, в която ще разговарят със своите колеги от Западните Балкани, както и по въпроси от европейския дневен ред. В двете заседания България ще бъде представлявана от министър-председателя в оставка Росен Желязков.
17.12.2025 00:50

Съюзниците предоставиха 10 млрд. долара оръжейна подкрепа за Украйна през настоящата година, съобщи Киев

Съюзниците са подкрепили украинското производство на въоръжение с почти 5 милиарда щатски долара тази година, заяви министърът на отбраната Денис Шмигал, цитиран от ДПА. Освен това, партньорите са закупили оръжия за Украйна в САЩ за подобна сума,
16.12.2025 23:16

Според гаранциите, предоставени от САЩ на Украйна, западните сили биха могли да отблъснат руските след прекратяване на огъня, заяви Мерц

Съгласно гаранциите след прекратяване на огъня, предоставени от САЩ и Европа на Украйна, миротворците биха могли при определени обстоятелства да отблъснат руските сили, заяви германският канцлер Фридрих Мерц пред обществената телевизия Цет Де Еф,
16.12.2025 20:05

Дания изрази съжаление, че не успя да убеди Унгария да подкрепи начало на преговорите на Украйна за присъединяване към ЕС

Датското председателство на Съвета на ЕС изрази днес съжаление, че не успя да убеди Унгария да подкрепи начало на преговорите с Украйна за присъединяване. Много съжалявам, няколко държави отбелязаха, че това изпраща погрешен сигнал на кандидатстващите за присъединяване страни, каза датският министър по европейските въпроси Мари Биер след последното за годината заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси.
16.12.2025 19:28

Унгария блокира декларация за разширяването на ЕС поради различия по въпроса за Украйна

Унгария блокира документа относно процеса на разширяване, който Европейският съюз приема всяка година, тъй като се противопоставя на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, заяви днес датският министър по европейските въпроси Мари Биер, цитирана от ДПА.
16.12.2025 19:07

Участието на европейците в преговорите за мир с Украйна „не вещае нищо добро“, заяви Кремъл

Кремъл заяви, че участието на европейските страни в преговорите по плана за мир в Украйна „не вещае нищо добро“, и посочи, че все още не е информиран за резултатите от преговорите в Берлин, предаде Франс прес.
16.12.2025 18:31

Володимир Зеленски заяви, че някои страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят военнослужещи в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че някои страни от "Коалицията на желаещите" са готови да предоставят на Киев подкрепа на терен, предаде Укринформ. Зеленски обяви това на съвместна пресконференция с нидерландския премиер Дик
16.12.2025 18:30

Запорожката АЕЦ получава ток само от един елетропровод, съобщи руското ръководство

Контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Украйна в момента получава електричество само от един от двата външни електропровода, съобщи руското ръководство, цитирано от Ройтерс. Вторият електропровод е прекъснат заради военните действия, добави
16.12.2025 17:18

Защитата на източния фланг на ЕС трябва да бъде "незабавен приоритет", заявиха осем страни членки, сред които и България

Защитата на източния фланг на ЕС трябва да бъде „незабавен“ приоритет заради заплахата от Русия, заявиха лидерите на осем северни и източни страни членки на ЕС на среща на върха в Хелзинки, цитирани от Франс прес.
16.12.2025 16:40

Украйна и още 34 държави одобриха създаването на комисия, която да отговаря за щетите, нанесени в Украйна от Русия

Украйна и още 34 държави официално одобриха планове за създаване на орган, който да изплаща обезщетения за щетите, нанесени на Украйна от руската инвазия, предаде Асошиейтед прес.
16.12.2025 15:36

Руснаците губят по около 30 000 войници месечно, каза Зеленски пред нидерландския парламент

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза в реч пред нидерландския парламент, че руснаците губят по около 30 000 души убити месечно, но руският лидер Владимир Путин не се интересува, защото вярва само във властта и в парите, предаде Укринформ.
16.12.2025 15:32

АНСА: Москва похвали Матео Салвини за критиките му към европейската политика спрямо Русия

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова похвали италианския вицепремиер и министър на транспорта Матео Салвини, след като той заяви, че има риск настоящата европейска политика спрямо Русия да претърпи драматичен провал, предаде италианската новинарска агенция АНСА.
16.12.2025 14:55

МТИ: Европейският политически елит не е заинтересован от мир в Украйна, заяви външният министър на Унгария

Европейският политически елит изглежда категорично незаинтересован от мир в Украйна и трябва да се направи всичко възможно, за да не бъде подкопано едно дипломатическо решение, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.
16.12.2025 14:46

Борис Писториус каза, че ролята на европейски мироопазващи сили в Украйна ще зависи от Русия

Германският министър на отбраната Борис Писториус се изказа предпазливо относно възможната роля на европейски мироопазващи сили в Украйна. По думите му тя до голяма степен ще зависи от руския президент Владимир Путин, предаде ДПА. До изказването му
16.12.2025 14:42

Зеленски и Санду обсъдиха споделения път към членство в ЕС

По-нататъшният напредък на Украйна и Молдова по пътя към членство в ЕС трябва да бъде едновременен и тясно координиран, написа украинският президент Володимир Зеленски в публикация във „Фейсбук“ след среща с молдовския президент Мая Санду в Хага, предаде Укринформ.
16.12.2025 13:38

Нидерландия ще бъде домакин на Международна комисия за уреждане на претенциите за щети от войната Украйна

Високопоставени европейски представители се събират днес, за да одобрят създаването на международен орган със седалище в Хага, който ще се произнася по обезщетенията, които трябва да бъдат изплатени на Украйна за компенсация за руската инвазия, предаде Франс прес.
16.12.2025 12:49

Кремъл: Предложеното от Украйна коледно примирие зависи от постигането на мирно споразумение

Кремъл заяви, че предложеното от Украйна коледно примирие ще зависи от постигането или не на мирно споразумение, съобщи Ройтерс. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в понеделник, че Киев подкрепя идеята за прекратяване на огъня,

