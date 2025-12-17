Кремъл заяви, че позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна

site.btaКремъл заяви, че позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна
Кремъл заяви днес, че позицията на Русия за разполагане на европейски войски в Украйна е добре известна, предаде ТАСС.
Ройтерс отбелязва, че това е станало на фона на съобщенията в някои медии, че мирното предложение, за което посредничат САЩ, би могло да включи разполагане на европейски сили в Украйна.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че позицията на Русия във връзка с каквото и да било разполагане на чуждестранни войски е добре известна, последователна и разбираема. Русия последователно се противопоставя на идеите за подобни разполагания на войски, отбелязва Ройтерс.
Песков каза още, че не се очаква специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф да посети Москва тази седмица. Русия очаква САЩ да информират Москва за резултатите от разговорите с Украйна веднага щом са готови за това, добави той.
Говорителят на Кремъл заяви, че с всеки нов контакт с Москва Уиткоф все по-добре разбира позицията на Русия по отношение на Украйна.
По време на редовния брифинг в Москва Песков също така отговори на въпрос как протича работният ден на президента Владимир Путин.
„Путин е в Кремъл. По-голямата част от деня ще бъде посветена на подготовката за програмата „Обобщение на годината с Владимир Путин“ в комбиниран формат - голяма пресконференция и пряка линия“ в петък, каза той.
/НС/
Свързани новини
Изграждането на Далекоизточния газов маршрут между Русия и Китай напредва, заяви китайският посланик в Москва
Беларуският президент призовава за бързи действия по отношение на войната в Украйна
Европейските лидери се събират в Брюксел за среща с колегите си от Западните Балкани и за последния за годината Европейски съвет
Съюзниците предоставиха 10 млрд. долара оръжейна подкрепа за Украйна през настоящата година, съобщи Киев
Според гаранциите, предоставени от САЩ на Украйна, западните сили биха могли да отблъснат руските след прекратяване на огъня, заяви Мерц
Дания изрази съжаление, че не успя да убеди Унгария да подкрепи начало на преговорите на Украйна за присъединяване към ЕС
Унгария блокира декларация за разширяването на ЕС поради различия по въпроса за Украйна
Участието на европейците в преговорите за мир с Украйна „не вещае нищо добро“, заяви Кремъл
Володимир Зеленски заяви, че някои страни от "Коалицията на желаещите" са готови да изпратят военнослужещи в Украйна
Запорожката АЕЦ получава ток само от един елетропровод, съобщи руското ръководство
Защитата на източния фланг на ЕС трябва да бъде "незабавен приоритет", заявиха осем страни членки, сред които и България
Украйна и още 34 държави одобриха създаването на комисия, която да отговаря за щетите, нанесени в Украйна от Русия
Руснаците губят по около 30 000 войници месечно, каза Зеленски пред нидерландския парламент
АНСА: Москва похвали Матео Салвини за критиките му към европейската политика спрямо Русия
МТИ: Европейският политически елит не е заинтересован от мир в Украйна, заяви външният министър на Унгария
Москва: Руските сили превзеха още едно село в Източна Украйна
Борис Писториус каза, че ролята на европейски мироопазващи сили в Украйна ще зависи от Русия
Зеленски и Санду обсъдиха споделения път към членство в ЕС
Нидерландия ще бъде домакин на Международна комисия за уреждане на претенциите за щети от войната Украйна
Кремъл: Предложеното от Украйна коледно примирие зависи от постигането на мирно споразумение
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина