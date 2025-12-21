Подробно търсене

Американският специален пратеник Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни

Владимир Арангелов
Американският специален пратеник Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни
Американският специален пратеник Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф (вдястно) разговаря с Джаред Къшнър. Снимка: AP/Jacquelyn Martin
Уест Палм Бийч, Флорида,  
21.12.2025 23:55
 (БТА)
Етикети

Преговорите между американски, европейски и украински представители, проведени през последните три дни във Флорида с цел прекратяване на войната на Русия в Украйна, бяха продуктивни и се фокусираха върху съгласуване на позициите, заяви снощи специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, цитиран от Ройтерс.

След срещата със специалния пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев в събота, Уиткоф и съветникът на Доналд Тръмп Джаред Къшнър се срещнаха днес с официални представители от Украйна и Европа, а след това отделно само с украинската делегация, начело на която е Рустем Умеров.

В публикация в социалните мрежи Уиткоф определи днешните разговори като „продуктивни и конструктивни“ и фокусирани върху „общ стратегически подход между Украйна, САЩ и Европа“.

Той не спомена разговорите си с руснаците.

Срещите в Маями бяха поредните от поредицата разговори между САЩ, Русия и Украйна по изготвения от САЩ 20-точков план за прекратяване на войната.

Уиткоф заяви, че срещата между САЩ и Украйна се е фокусирала върху четири ключови точки: по-нататъшно развитие на 20-точковия план, многостранна рамка за гаранции за сигурност, рамка за гаранции за сигурност на САЩ за Украйна и по-нататъшно развитие на икономиката и просперитета за възстановяване на Украйна.

Преговарящите са се съсредоточили по-специално върху „графика“ и „последователността на следващите стъпки“, каза Уиткоф.

Тръмп оказва натиск върху Украйна и Русия да постигнат споразумение за прекратяване на конфликта, който продължава вече почти четири години, но Русия иска да запази украинските територии, които е превзела, а Киев отказва да отстъпи, отбелязва Ройтерс.

По-рано тази седмица представители на САЩ, Украйна и Европа съобщиха за напредък по отношение на гаранциите за сигурност за Киев като част от преговорите за прекратяване на войната, но все още не е ясно дали тези условия ще бъдат приемливи за Москва.

„Мирът трябва да бъде не само прекратяване на военните действия, но и достойна основа за стабилно бъдеще“, каза още Уиткоф.

/ВА/

Свързани новини

22.12.2025 02:14

Шефът на националното разузнаване на САЩ отхвърли информацията в материал на Ройтерс, в който се твърди, че плановете на Русия да превземе цялата Украйна остават непроменени

Директорът на Службата за национално разузнаване на САЩ Тълси Габард отхвърли информацията в неотдавнашен материал на агенция Ройтерс, в който се твърди, че лидерът на Кремъл Владимир Путин не е променил военната си цел да превземе цялата територия на Украйна в рамките на продължаващата почти четири години пълномащабна война, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Габард в социалните мрежи.
21.12.2025 11:20

Промените в мирния план за Украйна на Киев и Европа ни отдалечават от споразумение, заяви съветник на Путин

Промените в мирния план за Украйна, които Киев и европейските държави въвеждат, отдалечават постигането на споразумение, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс.
21.12.2025 01:04

Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями, заяви пратеникът на Кремъл

Русия и Съединените щати водят в Маями конструктивни преговори, които ще продължат и днес, заяви вчера специалният пратеник на руския президент Владимир Путин - Кирил Дмитриев, цитиран от Ройтерс.
20.12.2025 20:46

Специалният пратеник на руския президент Путин пристигна в Маями, за да обсъди с американската страна решение на конфликта в Украйна

Специалният представител на руския президент и генерален директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев пристигна в Маями, щата Флорида, за да обсъди уреждането на украинската криза, съобщи кореспондент на ТАСС.
20.12.2025 12:54

Руски пратеник замина за Маями за предстоящите преговори за Украйна

Руският пратеник по икономическите въпроси Кирил Дмитриев обяви, че заминава за Маями, където започват поредица от преговори в опит да се сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес. "На път за Маями", написа Дмитриев в съобщение в "Екс".
19.12.2025 20:44

Марко Рубио заяви, че може да се присъедини към предстоящите преговори за Украйна този уикенд

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви на пресконференция в Държавния департамент, че може да вземе участие в преговорите за Украйна, които ще се състоят този уикенд в Маями, предаде Ройтерс.
18.12.2025 13:10

Следващите преговори между Украйна и САЩ по плана за прекратяване на войната с Русия ще бъдат утре и в събота, каза Зеленски

Следващите преговори между Киев и Вашингтон в рамките на дискусиите на плана за прекратяване на войната с Русия ще се състоят утре и в събота в САЩ, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес.
17.12.2025 22:37

Представители на САЩ и Русия ще разговарят този уикенд за евентуално споразумение за прекратяване на войната в Украйна, съобщи "Политико"

Американски и руски представители се очаква да проведат преговори за евентуално споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Разговорите са планирани за този уикенд в Маями, щата Флорида, съобщава списание "Политико".
16.12.2025 16:40

Украйна и още 34 държави одобриха създаването на комисия, която да отговаря за щетите, нанесени в Украйна от Русия

Украйна и още 34 държави официално одобриха планове за създаване на орган, който да изплаща обезщетения за щетите, нанесени на Украйна от руската инвазия, предаде Асошиейтед прес.
16.12.2025 14:44

Сергей Рябков: Русия изключва териториални отстъпки в преговорите за Украйна

Русия не е готова да направи никакви териториални отстъпки в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, съобщи ТАСС, цитирайки думите на заместник-министъра на външните работи Сергей Рябков.
16.12.2025 12:01

Засега не се обсъжда произвеждането на референдум по териториалния въпрос в Украйна, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че засега не се обсъжда произвеждането на рефендум за уреждането на териториалния въпрос в Украйна, по-специално за статута на Донбас, предаде Укринформ.   "Във всеки случай засега не обсъждаме
16.12.2025 10:17

Украйна, САЩ и Европа търсят формула за мир, Донбас остава най-трудният въпрос

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви вчера, че има напредък в преговорите със Съединените щати за прекратяване на войната с Русия, а европейски лидери от своя страна лансираха идеята за многонационални сили, които да гарантират мира в Украйна, предаде Франс прес.В центъра на вчерашните разговори в Берлин беше защитата, която Украйна ще получи от американците след евентуално прекратяване на огъня, за да бъде възпирана Москва да предприеме ново нашествие. Зеленски говори за „напредък“, германският канцлер Фридрих Мерц приветства „забележителните“ американски предложения, а Съединените щати заявиха, че предлагат „много силни“ гаранции за сигурност, които според тях са приемливи и за Русия.
16.12.2025 04:09

Планиран видеоконферентен разговор на външните министри на ЕС с Уиткоф и Къшнър не се състоя заради проблеми с връзката

Планиран видеоконферентен разговор между външните министри на ЕС, заседаващи в Брюксел, и американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които бяха отишли в Берлин за преговори за Украйна, не се състоя заради проблеми с връзката, съобщи
15.12.2025 22:57

Никога не сме били толкова близо до споразумение за Украйна, колкото сега, каза Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че споразумението за Украйна никога не е било толкова близо, колкото сега, предадоха световните агенции. "Ние сме по-близо днес, отколкото сме били когато и да било" до споразумение за слагане на край на
15.12.2025 20:09

Европейският съюз прие нови санкции срещу Русия на фона на продължаващите преговори за мир в Украйна

Европейският съюз реши да санкционира днес 40 плавателни съда от "сенчестия флот" на Русия и одобри други наказателни мерки, целящи да изчерпят източниците на доход, заяви висшия представител на ЕС по въпросите за външната политика Кая Калас, цитирана от ДПА.
15.12.2025 19:21

Обсъжданото в Берлин мирно споразумение за Украйна предвижда гаранции за сигурност, сходни с член 5 на НАТО, заяви представител на САЩ

Обсъжданото в Берлин мирно споразумение за Украйна предвижда тя да получи гаранции за сигурност, сходни с тези по член 5 от Договора за НАТО, заяви официален представител на САЩ, цитиран от Ройтерс.
15.12.2025 18:28

ЕС настоява, че всяко мирно споразумение за Украйна трябва да съдържа гаранции за сигурност

Всяко споразумение за мир в Украйна трябва да съдържа силни гаранции за сигурност, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас след заседанието на европейските външни министри в Брюксел.
15.12.2025 17:12

Главният преговарящ на Украйна Рустем Умеров обяви, че по време на мирните преговори със САЩ е бил постигнат реален напредък

Главният преговарящ на Украйна Рустем Умеров обяви днес, че американските и украинските представители са постигнали реален напредък по време на втория тур на мирните преговори в Берлин, целящи да сложат край на войната с Русия, предаде Ройтерс.
15.12.2025 16:51

Германия представи план от 10 точки за задълбочаване на отбранителното сътрудничество с Украйна

Германия ще задълбочи ангажимента си към отбраната на Украйна чрез съвместни предприятия, по-нататъшна търговска интеграция и възможности за гарантиране на инвестициите. Това предвижда план в 10 точки, представен по време на визитата на украинския президент Володимир Зеленски в Берлин, съобщи Ройтерс.
15.12.2025 15:37

Приключиха разговорите в Берлин между Зеленски и американската делегация

Приключиха разговорите в Берлин между Украинския президент Володимир Зеленски и американската делегация, в която участват специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде Укринформ, като се позова на източник от украинската делегация.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:35 на 22.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация