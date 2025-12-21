Американският специален пратеник Уиткоф определи преговорите с Украйна като продуктивни

Преговорите между американски, европейски и украински представители, проведени през последните три дни във Флорида с цел прекратяване на войната на Русия в Украйна, бяха продуктивни и се фокусираха върху съгласуване на позициите, заяви снощи специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, цитиран от Ройтерс.

След срещата със специалния пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев в събота, Уиткоф и съветникът на Доналд Тръмп Джаред Къшнър се срещнаха днес с официални представители от Украйна и Европа, а след това отделно само с украинската делегация, начело на която е Рустем Умеров.

В публикация в социалните мрежи Уиткоф определи днешните разговори като „продуктивни и конструктивни“ и фокусирани върху „общ стратегически подход между Украйна, САЩ и Европа“.

Той не спомена разговорите си с руснаците.

Срещите в Маями бяха поредните от поредицата разговори между САЩ, Русия и Украйна по изготвения от САЩ 20-точков план за прекратяване на войната.

Уиткоф заяви, че срещата между САЩ и Украйна се е фокусирала върху четири ключови точки: по-нататъшно развитие на 20-точковия план, многостранна рамка за гаранции за сигурност, рамка за гаранции за сигурност на САЩ за Украйна и по-нататъшно развитие на икономиката и просперитета за възстановяване на Украйна.

Преговарящите са се съсредоточили по-специално върху „графика“ и „последователността на следващите стъпки“, каза Уиткоф.

Тръмп оказва натиск върху Украйна и Русия да постигнат споразумение за прекратяване на конфликта, който продължава вече почти четири години, но Русия иска да запази украинските територии, които е превзела, а Киев отказва да отстъпи, отбелязва Ройтерс.

По-рано тази седмица представители на САЩ, Украйна и Европа съобщиха за напредък по отношение на гаранциите за сигурност за Киев като част от преговорите за прекратяване на войната, но все още не е ясно дали тези условия ще бъдат приемливи за Москва.

„Мирът трябва да бъде не само прекратяване на военните действия, но и достойна основа за стабилно бъдеще“, каза още Уиткоф.