Атанаси Петров
Камбоджа заяви, че за две седмици над 500 000 души са били разселени в резултат на конфликта с Тайланд
Камбоджанки, напуснали домовете си, след възобновяването на боевете, 13 декември 2025 г. Снимка: АП/Heng Sinith
Пномпен,  
22.12.2025 01:40
 (БТА)

Граничният спор между Камбоджа и Тайланд е довел до разселването на над 500 000 души от камбоджанска страна през последните две седмици, съобщи Министерството на вътрешните работи в Пномпен, цитирано от Франс прес.

"Повече от половин милион камбоджанци, включително жени и деца, страдат от тежки затруднения поради принудително напускане на домовете и училищата си, за да избягат от артилерийски огън, ракети и въздушни бомбардировки, извършвани от тайландски изтребители Ф-16", заяви министерството. По официални данни броят на евакуираните е достигнал 518 611 души.

От своя страна властите в Банкок съобщават, че в Тайланд около 400 000 души са били разселени след възобновяването на конфликта.

Боевете между двете страни бяха подновени на 12 декември. Според официални данни оттогава са загинали общо 41 души - 22 от тайландска и 19 от камбоджанска страна.

В края на октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че конфликтът е уреден след негово посредничество и подписване на споразумение за прекратяване на огъня. Малко след това обаче Тайланд спря да спазва договореностите, отбелязва АФП.

Дипломатическите усилия за прекратяване на сблъсъците се засилват. Съединените щати, Китай, Европейският съюз, ООН и АСЕАН призовават за незабавно прекратяване на военните действия. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в петък, че се надява Камбоджа и Тайланд да възстановят примирието до началото на следващата седмица.

Очаква се външните министри от АСЕАН, включително тези на Тайланд и Камбоджа, да се срещнат в Куала Лумпур в понеделник на специална среща, посветена на конфликта. С цел посредничество миналата седмица Китай изпрати в двете страни своя специален пратеник по азиатските въпроси.

/ВА/

22.12.2025 04:28

АСЕАН ще търси решение на конфликта между Тайланд и Камбоджа на среща в Малайзия

Външните министри на страните от Югоизточна Азия ще се срещнат в Малайзия днес, за да търсят решение на конфликта между Тайланд и Камбоджа, в следствие на който бяха убити най-малко 40 души, а повече от половин милион души бяха принудени да напуснат домовете си, предаде Ройтерс.
20.12.2025 09:50

Китайски пратеник е посетил Камбоджа с цел да помогне за прекратяването на конфликта с Тайланд

Специалният пратеник на Китай за азиатските въпроси Дън Сицзюн е посетил Пном Пен тази седмица, за да настоява Камбоджа и Тайланд да успокоят ожесточените си гранични сблъсъци, съобщи камбоджанското външно министерство, цитирано от
18.12.2025 14:00

АКП: ЕС предложи сателитни изображения за наблюдение с цел прекратяването на огъня между Камбоджа и Тайланд

Европейският съюз (ЕС) предложи сателитно наблюдение с цел прекратяването на огъня между Камбоджа и Тайланд след ново изостряне на пограничното напрежение, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от камбоджанската новинарска агенция АКП.
16.12.2025 10:57

Тайланд работи за репатрирането на хиляди свои граждани, блокирани на граничен пункт с Камбоджа

Тайланд работи по това как да репатрира до 6000 граждани, неможещи да се върнат у дома през голям граничен пункт в Камбоджа, затворен поради продължаващите вече втора седмица сражения по спорната граница, съобщиха властите, предаде Ройтерс. Налице
14.12.2025 23:12

Тайланд обмисля да блокира износа си на горива за Камбоджа на фона на ескалиращия граничен конфликт

Тайландската армия заяви, че обмисля да блокира износа на гориво за Камбоджа, след като сраженията между двете страни обхванаха крайбрежните райони на спорната гранична област два дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че страните са се споразумели за ново примирие, предаде Ройтерс.

Към 04:34 на 22.12.2025 Новините от днес

