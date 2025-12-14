Тайланд обмисля да блокира износа си на горива за Камбоджа на фона на ескалиращия граничен конфликт

Тайландската армия заяви, че обмисля да блокира износа на гориво за Камбоджа, след като сраженията между двете страни обхванаха крайбрежните райони на спорната гранична област два дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че страните са се споразумели за ново примирие, предаде Ройтерс.

Съседните държави от Югоизточна Азия прибегнаха до въоръжена сила няколко пъти през тази година, след като камбоджански войник беше убит при сблъсък през май, което поднови конфликта, който доведе до разселване на стотици хиляди хора от двете страни на границата.

Тайландски военни командири обсъждат блокиране на износа на гориво за Камбоджа, включително да поискат от военноморските сили да бъдат "бдителни" спрямо кораби, превозващи стратегически доставки, както и да определят морските зони в близост до камбоджанските пристанища като "високорискови", заяви представител на тайландските военноморските сили на пресконференция днес.

"Към момента няма заповеди за тези мерки", заяви капитан Нара Кхункотом, помощник-говорител на Кралския тайландски флот. Той добави, че въпросът ще бъде обсъден на среща по въпросите, свързани със сигурността утре.

Тайландското министерство на енергетиката съобщи в петък, че Тайланд е спрял износа на петрол за Камбоджа от юни. Според техни данни, миналата година Тайланд е изнесъл 2,2 милиарда литра гориво за съседната държава.

Камбоджа обвини Тайланд, че нанася удари по гражданска инфраструктура, използвайки и изтребители. В отговор Тайланд заяви, че е нанасял удари само по военни цели.

Тайланд днес обяви комендантски час в югоизточната си провинция Трат, докато сраженията продължават по 817-километровата му граница с Камбоджа.

Според тайландските власти, от началото на последната вълна от сблъсъци в понеделник са загинали най-малко 16 войници и 10 цивилни, а стотици са ранени, като 258 626 цивилни са били разселени.

Няма информация от камбоджанските власти за нови смъртни случаи или ранени.

Според камбоджанското министерство на вътрешните работи, от понеделник насам са загинали най-малко 11 души, 74 са ранени, а 394 706 са разселени.

Тайландския премиер Анутин Чарнвиракул заяви вчера, че военните действия ще продължат, "докато не почувстваме, че вече няма опасност и заплахи за нашата земя и народ".