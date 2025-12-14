Интер (Милано) оглави класирането в италианската Серия А след успех като гост над Дженоа

Интер (Милано) излезе на върха в италианското футболно първенство, след като победи с 2:1 като гост Дженоа в 15-ия кръг на Серия А и събра 33 точки, но също толкова важни за този факт бяха равенството на съгражданите от Милан със Сасуоло и поражението на Наполи от Удинезе. Дженоа претърпя първо поражение при треньорския период на Даниеле де Роси, има 14 точки, на 2 от зоната на изпадащите, на 16-ото място.

Ян Бисек и Лаутаро Мартинес през първото полувреме бяха точни за гостите, които се завърнаха към домашните ангажименти след странната загуба с 0:1 от Ливърпул през седмицата в Шампионската лига.

Извън терена имаше проблеми час преди началото на мача, когато фенове на Дженоа и Интер се сблъскаха пред стадиона, подпалиха коли и накараха полицията да използва сълзотворен газ. Според италианските медии двама души са с наранявания, а три леки коли са подпалени, преди полицията да разгони двете враждуващи групи.

Домакините имаха голям ранен шанс, когато Лоренцо Коломбо се промуши отляво и подаде на нахлуващия от втора позиция Витиня, който от шест метра не беше прецизен. Но в 6-ата минута Интер откри резуллтата, когато Лаутаро Мартинес настигна топката на крайната линия и подаде на Бисек. Вратарят на домакините Никола Леали очакваше центриране и не реагира както трябва да удара на Бисек, който се оказа точен.

Разконцентрирани, домакините пуснаха още две опасни атаки на Интер, а в 38-ата Лаутаро Мартинес вкара за 0:2. Прецизен, разсичащ игрището пас на Николо Барела намери Карлос Аугусто на лявото крило, откъдето пък атаката продължи за Мартинес. Той използва скоростта си, завъртя лесандро Маркандали и прати топката фалцово с външната страна на обувката в мрежата.

Началото на второто полувреме беше пак за Интер, като Мартинес и Бисек бяха отказани от вратаря Леали. Но Дженоа се върна в мача благодарение на изпълнение с истинска класа от Витиня. Бившият футболист на Олимпик (Марсилия) пое топката отляво от Аарън Мартин, промуши си я с пета, за да се измъкне от двама защитници на Интер, влезе в пеналта и подмина Ян Зомер, след което я прати в опразнената врата.

В минутите до 90-ата имаше една добра възможност за Интер, но Маркюс Тюрам на задна греда видя как ударът му с глава беше спасен от Леали. В добавеното време повече работа имаше за Зомер, като успя да спре удара с глава на Кейлъб Екубан след центриране на Джеф Ехатор.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 15-ия кръг на Серия А: Милан - Сасуоло - 2:2 Удинезе - Наполи - 1:0 Фиорентина - Верона - 1:2 Дженоа - Интер - 1:2 по-късно днес: Болоня - Ювентус в понеделник: Рома - Комо от събота: Торино - Кремонезе - 1:0 Парма - Лацио - 0:1 Аталанта - Каляри - 2:1 от петък: Лече - Пиза - 1:0 Интер (Милано) оглави класирането с 33 точки, следван от Милан с 32 и Наполи с 31.

Рома е на 4-ото място с 27 (мач по-малко), следван от Болоня с 25 (мач по-малко),

Комо с 24, Ювентус с 23 (мач по-малко), Лацио с 22 и други.