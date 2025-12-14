Подробно търсене

Българките се класираха шести на сабя при девойките на турнира за Световната купа по фехтовка в Будапеща

Кремена Младенова
снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков (архив)
Будапеща,  
14.12.2025 22:11
 (БТА)

Българският тим в състав Калина Атанасова, Ралица Гаджева, Виктория Витлиемова и Мариела Георгиева се класира на шесто място на сабя при девойките на турнира за Световната купа по фехтовка в Будапеща (Унгария).

На пътеките излязоха 21 отбора от 21 държави, а българските фехтовачки показаха много добра игра и заслужено влязоха в топ 8

Във втория кръг от елиминациите Атанасова, Гаджева, Витлиемова и Георгиева победиха Полша с 45:43. Българките отстъпиха пред Узбекистан след оспорвана игра и 45:44 в полза на съперничките в двубоя за място на полуфиналите.

В срещите за разпределение на местата от пето до осмо сабльорките на България победиха Румъния с 45:36, а след това отстъпиха пред Унгария с 32:45.

/КМ/

