Българките се класираха шести на сабя при девойките на турнира за Световната купа по фехтовка в Будапеща

Българският тим в състав Калина Атанасова, Ралица Гаджева, Виктория Витлиемова и Мариела Георгиева се класира на шесто място на сабя при девойките на турнира за Световната купа по фехтовка в Будапеща (Унгария).

На пътеките излязоха 21 отбора от 21 държави, а българските фехтовачки показаха много добра игра и заслужено влязоха в топ 8

Във втория кръг от елиминациите Атанасова, Гаджева, Витлиемова и Георгиева победиха Полша с 45:43. Българките отстъпиха пред Узбекистан след оспорвана игра и 45:44 в полза на съперничките в двубоя за място на полуфиналите.

В срещите за разпределение на местата от пето до осмо сабльорките на България победиха Румъния с 45:36, а след това отстъпиха пред Унгария с 32:45.