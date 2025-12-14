Подробно търсене

България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност, заявява Росен Желязков след нападението по време на честванията на Ханука
На снимката: министър-председателят в оставка Росен Желязков. Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
14.12.2025 22:42
Дълбоко съм шокиран от бруталната атака по време на честванията на Ханука в Австралия. България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност, заявява премиерът в оставка Росен Желязков в платформата "Екс".

Мислите ни са с жертвите, техните семейства и първите реагиращи, добавя Росен Желязков.

Броят на жертвите на нападението на един от най-известните австралийски плажове достигна 16 души, сред тях е и едно дете, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти. Стотици хора се бяха събрали на плажа Бонди в Сидни за събитие за отбелязване на първия ден от еврейския празник Ханука, когато въоръжен нападател откри стрелба срещу тях.

