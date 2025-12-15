Подробно търсене

Австралия обяви национален траур след стрелбата в Сидни

Асен Георгиев
Австралийци оставят цветя на мемориал в памет на жертвите в Бонди. Снимка: АП/Mark Baker.
Канбера,  
15.12.2025 00:46
 (БТА)

Знамената в Австралия ще бъдат спуснати до средата на пилоните в знак на национален траур след стрелбата на плажа Бонди, при която загинаха 15 души, обяви снощи премиерът Антъни Албанезе, цитиран от Франс прес.

"Знамената ще бъдат спуснати наполовина в цялата страна днес в знак на почит към жертвите и ранените", подчерта Албанезе. Властите определят нападението като терористично и антисемитско.

"Злото се развихри на плажа Бонди по начин, който надхвърля всяко въображение", заяви по-рано Албанезе. "Това е целенасочена атака срещу австралийските евреи в първия ден на Ханука, който трябва да бъде ден на радост, празник на вярата – злонамерен, антисемитски и терористичен акт, който удари сърцето на нашата нация", добави той. "Атака срещу австралийските евреи е атака срещу всички австралийци".

Австралийската полиция коригира днес броя на жертвите на петнадесет души, като уточни, че шестнадесетият загинал е един от нападателите, убит по време на атаката, отбелязва АФП, като цитира изявление на полицията на Нови Южен Уелс в "Екс". 

Двамата въоръжени нападатели са 50-годишен баща и 24-годишният му син, уточниха австралийските сили на реда. 50-годишният мъж е загинал, 24-годишният в момента е в болница, според полицейския началник на Нови Южен Уелс, Мал Лайон, по време на пресконференция. 

Полицията не издирва други извършители, добави Ройтерс.

/АГ/

