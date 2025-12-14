Броят на убитите при нападението в Сидни достигна 16 души, съобщиха властите

Броят на жертвите на нападението на един от най-известните австралийски плажове достигна 16 души, сред тях е и едно дете, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Стотици хора се бяха събрали на плажа Бонди в Сидни за събитие за отбелязване на първия ден от еврейския празник Ханука, когато въоръжен нападател откри стрелба срещу тях.

Убити са най-малко 16 души, а 40 са ранени при „терористичното нападение“, насочено срещу еврейската общност“, съобщиха властите.

Министърът на здравеопазването на щата Нов Южен Уелс заяви, че броят на смъртните случаи е нараснал през нощта, сред жертвите е и 12-годишно дете.

Три други деца са приети за лечени в болница, добави той.