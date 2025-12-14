Подробно търсене

Броят на убитите при нападението в Сидни достигна 16 души, съобщиха властите

Валерия Динкова
Броят на убитите при нападението в Сидни достигна 16 души, съобщиха властите
Броят на убитите при нападението в Сидни достигна 16 души, съобщиха властите
Екипи на спешна помощ транспортират пострадала жена след стрелбата на плажа Бонди в Сидни, 14 декември 2025 г. Снимка: AP Photo/Mark Baker
Сидни ,  
14.12.2025 22:08
 (БТА)

Броят на жертвите на нападението на един от най-известните австралийски плажове достигна 16 души, сред тях е и едно дете, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Стотици хора се бяха събрали на плажа Бонди в Сидни за събитие за отбелязване на първия ден от еврейския празник Ханука, когато въоръжен нападател откри стрелба срещу тях.

Убити са най-малко 16 души, а 40 са ранени при „терористичното нападение“, насочено срещу еврейската общност“, съобщиха властите.

Министърът на здравеопазването на щата Нов Южен Уелс заяви, че броят на смъртните случаи е нараснал през нощта, сред жертвите е и 12-годишно дете.

Три други деца са приети за лечени в болница, добави той.

/ВД/

Свързани новини

14.12.2025 18:44

Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма

Израелският премиер Бенямин Нетаняху осъди смъртоносната стрелба на еврейския празник Ханука в Сидни и заяви, че е предупредил австралийския си колега Антъни Албанезе, който подкрепя създаването на палестинска държава, че подхранва антисемитизма, предаде Ройтерс.
14.12.2025 17:35

Случайният минувач, обезвредил въоръжен нападател на плажа Бонди, е възхваляван в Австралия като герой

Случаен минувач, заснет на видео да поваля и обезврежда единия от най-малко двамата въоръжени мъже, които застреляха 11 души и раниха 29 по време на събитие за еврейския празник Ханука на плажа Бонди в австралийския град Сидни, е възхваляван като герой, който вероятно е спасил живота на много хора, предаде Ройтерс.
14.12.2025 17:28

Сред 11-те убити при атаката на плажа Бонди в Сидни е един израелски гражданин, съобщи израелското външно министерство

Сред жертвите при масовото убийство на плажа Бонди в Сидни на събитие по повод еврейския празник Ханука е един израелски гражданин, съобщи израелското външно министерство, цитирано от Ройтерс.
14.12.2025 14:42

Няма данни за ранени или пострадали български граждани при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, съобщи МВнР

Няма данни за ранени или пострадали български граждани при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, Австралия, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) в страницата си във Фейсбук.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:03 на 15.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация