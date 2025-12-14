Подробно търсене

Германската Дойче Веле е обявена за "нежелана организация" в Русия

Елена Инджева
Снимка: БТА
Москва/Франкфурт,  
14.12.2025 22:52
 (БТА)

Москва обяви германската международна медия Дойче Веле (DW) за "нежелана организация", с което на практика забрани дейността ѝ в страната, предаде ДПА.

Мярката е вследствие на препоръка на Държавната дума, долната камара на руския парламент, съобщи "Дойче веле" днес.

В изявление на руското правителство, публикувано в "Телеграм" вчера, се посочва, че Главната прокуратура вече счита медията за "водеща в антируската пропаганда". Прокуратурата не е издала отделно изявление. 

Генералната директорка на "Дойче веле" Барбара Масинг критикува засилването на репресиите срещу свободните медии от руската съдебна система.

"Русия може да ни обяви за нежелана организация, но това няма да ни спре. Последният опит да се заглуши свободната преса подчертава явното пренебрежение на руския режим към свободата на печата и разкрива страха му от независимата информация", заяви Масинг в изявление. "Въпреки цензурата и блокирането на нашите услуги от руското правителство, услугите на "Дойче веле" на руски език достигат до повече хора от всякога. Ще продължим да отразяваме независимо – войната в Украйна и агресията срещу нея и други теми, за които в Русия има малко информация. За да могат хората да си съставят собствено мнение", заяви Масинг.

Русия от години е насочила вниманието си към "Дойче веле", като през февруари 2022 г. отне акредитациите ѝ и забрани излъчването ѝ. В руската федерация уебсайтът на телевизията е блокиран, а през март 2022 г. медията беше включена в списъка с "чуждестранни агенти".

Новото определение още повече ограничава възможностите на германската медия , тъй като сътрудничеството с "нежелана организация" може да доведе до глоби или лишаване от свобода.

"Това означава, че руските служители на "Дойче веле" са особено засегнати", добави Масинг.

