Сейнт Мирън победи Селтик на финала за Купата на Лигата и взе първи трофей от 2013-а година насам

Новият мениджър на шотландския шампион Селтик Уилфрид Нанси започна периода си в тима по кошмарен начин, след като „детелините“ загубиха с 1:3 финала за Купата на Лигата на страната от Сейнт Мирън на стадион „Хемпдън Парк“.

Джона Айюнга вкара два гола през второто полувреме за „светците“ от Сейнт Мирън и осигури шокиращата победа и трофея за скромния тим. Това е първа купа за отбора от малкото градче Пейси от 2013-а година насам.

Сейнт Мирън откри резултата още в 90-ата секунда на двубоя, когато Маркъс Фрейзър се разписа след подаване на Кеннау Бакус. Но в 23-ата минута Рио Хатате изравни за Селтик, за да се реши всичко през втората част.

Селтик доминираше в голяма част от срещата, но в 64-ата минута кипърският футболист Алекс Гогич – син на легендата на Омония (Никозия) Синиша Гогич, центрира на Айюнга и той вкара за 2:1.

13 минути преди края Айюнга завърши блестящо контраатака на Деклан Джон и увеличи преднината на своите на 3:1, което се оказа и невъзможно за преодоляване препятствие.

Нанси е първият мениджър в историята на Селтик, който падна в първите си два мача начело на тима, тъй като беше победен от Хартс в първенството и от Рома в европейските клубни турнири. А днес оформи хеттрик с поражение на местно ниво в турнирен финал, което веднага предизвика натиск от феновете в социалните мрежи към управата за избора им на наставник.

В същото време мениджърът на Сейнт Мирън Стивън Робинсън добави петия голям трофей в историята на клуба, а също така в трите последни години „черно-белите“ от Пейсли завършват неизменно в топ 6 на Висшата лига.