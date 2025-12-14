Подробно търсене

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк: „Трябва да работим, за да бъдем по-постоянни“

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Richard Pelham
Лондон,  
14.12.2025 22:21
 (БТА)

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк не можа да скрие раздразнението си, след като надеждите му за трета поредна победа за първи път, откакто пое поста, бяха разбити при загубата във Висшата лига с 0:3 от Нотингам по-рано днес.

Франк отново се опита да обясни завръщането към лошите навици, които преследват отбора му.

„Беше изключително разочароващо. Представянето ни беше лошо. Особено през първото полувреме, като цяло изглеждахме разединени. Не спечелихме достатъчно едноборства. Изглежда сякаш всеки път, когато си връщахме топката, я губехме отново. Трябва да работим, за да бъдем по-постоянни“, коментира мениджърът на Тотнъм, цитиран от агенция Reuters.

„Заедно сме в това. Печелим заедно и губим заедно. Изключително дразнещо е, че се представихме по този начин“, заяви още Томас Франк и добави:

„По-добрият отбор спечели днес. Когато нещата вървят срещу нас, трябва да продължим да правим правилните неща и да запазим хладнокръвие.“



/КМ/

