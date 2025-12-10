Мениджърът на Тотнъм Томас Франк е доволен от представянето на отбора си след победата над Славия Прага в Шампионската лига

Мениджърът на английския Тотнъм Томас Франк е доволен от представянето на отбора си след успеха с 3:0 над Славия Прага в Шампионската лига.

„Шпорите“ извоюваха втора поредна домакинска победа след рутинно представяне в най-силния клубен турнир на Стария континент. Защитникът на чешкия шампион Давид Зима си отбеляза автогол в 26-ата минута, а Мохамед Кудус и Шави Симонс направиха резултата класически с голове от дузпи през второто полувреме.

Успехът с 2:0 над Брентфорд в Премиършип сложи край на близо четиримесечно чакане за победа на „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“, а след снощния резултат „белите“ от Лондон са отбелязали пет безответни гола пред собствена публика.

„Да, бях много щастлив, че надградихме върху представянето си в мача срещу Брентфорд. Като цяло смятам, че има много позитивни бележки, които да си вземем след този двубой“, заяви Томас Франк след срещата, цитиран от ДПА.

Тотнъм се изкачи на деветото място в основната фаза на Шампионската лига и ще се бори за място в топ 8 и директно класиране към елиминациите. За да стори това, тимът воден от Франк ще трябва да спечели последните си два мача, които ще го противопоставят срещу германските Борусия Дортмунд и Айнтрахт Франкфурт.

„Разбира се, първото и най-важно нещо е, че съм щастлив от това, че спечелихме днес, защото това значи, че сме в силна позиция за сигурно участие в плейофите. Но тези два мача са толкова далеч напред. Просто съм щастлив, че имаме четири дни преди да се изправим срещу Нотингам Форест, а това е единственият ни фокус“, добави датчанинът.

Нападателят на Тотнъм Матис Тел изигра първия си двубой в Шампионската лига, след като клубът взе решение в последния момент да замени контузения Доминик Соланке с него. Тел първоначално не беше включен в групата на лондончани за настоящия сезон в континенталната надпревара.

Според правилата на УЕФА подобни промени могат да бъдат направени ако даден играч е контузен от поне 60 дни, а Соланке за последно игра за Тотнъм на 23 август. Контузията в глезена, която тормози англичанина от началото на сезона, все още не му позволява да се завърне на тренировки с тима.

Томас Франк беше попитан дали Соланке е претърпял затруднения по пътя си към възстановяване, на което отговори: „Не, просто се възползвахме от възможността да позволим на Тел да играе, което е хубаво. Сега можем да ги разменим отново, ако искаме.“

Победата на Тотнъм се случи пред погледа на дългогодишния играч и бивш капитан на клуба Хюн-мин Сон, който получи възможност да се сбогува тържествено, след като напусна в посока Лос Анджелис ФК през лятото. Южнокореецът говори пред феновете преди мача, а по-късно беше разкрит стенопис с неговия лик близо до стадиона.

„Беше прекрасно да го видим отново. Радвам се на начина, по който беше посрещнат. Той го заслужава, защото е истинска легенда на Тотнъм“, коментира Франк.