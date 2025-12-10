Ливърпул достигна до драматичен успех срещу Интер Милано в Шампионската лига

Ливърпул победи драматично с 1:0 като гост Интер Милано в един от най-интересните двубои от шестия кръг на основната фаза в Шампионската лига. "Червените" играха без отстранения от състава Мохамед Салах и без контузените Коди Гакпо и Федерико Киеза.

Гол на Ибрахима Конате във вратата на "нерадзурите" след малко повече от половин час игра беше отменен след намеса на видео асистент реферите и игра с ръка.

Неточен удар на Николо Барела от домакините пет минути преди края на първата част не успя да промени резултата, а Конър Брадли също не можа да се разпише в 80-ата минута.

Четири минути преди изтичане на редовното време Флориан Вирц беше задържан за фланелката от Алесандро Бастони и главният съдия Феликс Цвайер отсъди дузпа след консултация с ВАР. Доминик Собослай превърна в гол 11-метровия наказателен удар и осигури едва втора победа за Ливърпул в последните седем мача на отбора във всички турнири.

Тимът от Мърсисайд е на осмо място с 12 точки, докато Интер се намира на пета позиция със същия актив.

В друг от най-очакваните мачове за вечерта Барселона се наложи с 2:1 след обрат на свой терен срещу Айнтрахт Франкфурт. "Орлите" поведоха чрез попадение в 21-ата минута на Ансгар Кнауф, след като преди това гол на Роберт Левандовски не беше признат заради засада.

След почивката Жюл Конде беше точен в рамките на само 180 секунди, в 50-ата и 53-ата минута, като това осигури ценния обрат за Барса. Асистенциите бяха на Маркъс Рашфорд и Ламин Ямал.

Каталунците, които се завърнаха на своя стадион "Камп Ноу", са на 14-та позиция в класирането с 10 точки, докато Айнтрахт има само 4 пункта.

Челси отстъпи с 1:2 срещу домакина Аталанта, след като поведе чрез Жоао Педро в 25-ата минута. Джанлука Скамака изравни десет минути след почивката, а в 83-ата минута Шарл де Кетеларе оформи крайния резултат в полза на бергамаските срещу световния клубен шампион.

Челси има 10 точки, докато Аталанта е с 13 пункта на трета позиция в Шампионската лига след втората си победа в осем мача срещу английски съперници в евротурнирите.

Атлетико Мадрид се наложи с 3:2 като гост над ПСВ Айндховен в зрелищен двубой. Гуус Тил даде аванс за шампиона на Нидерландия в 10-ата минута, но Хулиан Алварес възстанови равенството осем минути преди почивката.

Давид Ханцко и Александър Сьорлот в 52-ата и 56-ата минута бързо решиха крайния изход на срещата в полза на Атлетико. Рикардо Пепи направи загубата на ПСВ по-почетна в 85-ата минута.

Монако победи с 1:0 у дома Галатасарай след попадение на Фоларин Балогун в 68-ата минута. Малко повече от четвърт час преди това Денис Закария от домакините пропусна дузпа.

Тотнъм се наложи с 3:0 над гостуващия Славия Прага. Давид Зима си отбеляза автогол в 26-ата минута, а Мохамед Кудус покачи аванса за лондончани в 50-ата минута от дузпа.

Шави Симонс оформи класическия успех за англичаните в 79-ата минута след ново точно изпълнение на 11-метров наказателен удар.

"Шпорите" са на девета позиция в класирането с 10 точки.

Олимпик Марсилия спечели с 3:2 като гост срещу Юнион Сен Жилоаз. Анан Халали откри резултата за белгийския отбор в петата минута, но попадения на Игор Пайшао и Мейсън Грийнууд в 15-ата и 41-ата минута обърнаха изцяло развоя на събитията.

Отново Грийнууд беше точен в 58-ата минута, а Халали се разписа за втори път в мача в 71-ата минута.

Марсилци имат 9 точки на 16-то място, докато Юнион Сен Жилоаз все още има шансове да премине в следващата фаза със спечелените 6 точки до момента.