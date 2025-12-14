Подробно търсене

Учени откриха неочаквана "визитна картичка" при котките

Елена Христова
Снимката е илюстративна. АП/Vadim Ghirda
Вашингтон,  
14.12.2025 23:00
 (БТА)

Учени от Германия и Италия са открили, че мъркането на домашните котки е много по-надеждна "визитна картичка" от мяукането, пише сп. "Сайънтифик рипортс".

Авторите на изследването от Природонаучния музей в Берлин и Неаполитанския университет "Федерико II" са установили, че именно ритмичното нискочестотно мъркане запазва индивидуалните особености на животното, докато мяукането се променя значително в зависимост от ситуацията. 

Учените са използвали методи за автоматично разпознаване на речта и записи от звуковия архив на музея в Берлин. Компютърът е анализирал акустичната структура на мъркането и се е опитал да определи коя точно котка издава звука. 

Оказва се, че дори при разнообразието на тембъра и силата на звука, мъркането остава стабилно и лесно разпознаваемо, докато мяукането е "пластично": в него има много по-голяма вътрешноличностна вариативност.

Според съавтора на изследването Данило Русо, именно мъркането - обичайният фон на контакта между котенцето и майката през първите дни от живота, се е оказал неочаквано информативен: всяка котка е имала свой характерен ритъм и  честотен спектър.

Мяукането пък еволюционно се е превърнало в универсален инструмент за комуникация с човека. Домашните котки го използват, когато искат храна и внимание, или изразяват недоволство, като тази функционална гъвкавост намира отражение в акустиката.

За да оценят влиянието на опитомяването, изследователите са сравнили мяукането на пет вида диви котки - от горски котки до гепарди и пуми. 

Домашните котки са показали значително по-голяма вариативност, което според авторите показва адаптация към съжителството с човека. Различните битови сценарии, реакциите на стопаните и сложността на социалните взаимодействия са допринесли за селекцията на животни, способни да променят интонацията и структурата на своите звуци.

Резултатите от изследването показват двойствената природа на гласовото общуване на котките: мъркането служи като надежден маркер за индивидуалност и помага на животните да се разпознават при спокойни контакти, докато мяукането е гъвкав инструмент, еволюирал специално за взаимодействие с хората. 

Получените данни допринасят да се разбере по-добре как опитомяването формира акустичните сигнали на животните, както и кои елементи от "езика" им остават устойчиви и кои се приспособяват към социалната среда. 

Свързани новини

21.10.2024 08:15

Учени откриха, че котките разбират човешката реч чрез асоциации

Учени от университета "Адзабу", Япония, са установили, че домашните котки са в състояние да свързват човешки думи с изображения без подкана или награда, разбирайки казаното, пише Физ.орг, позовавайки се на публикация в сп. "Сайънтифик рипортс".
23.09.2024 08:00

Учени обясняват тайната на "течните" котки

Унгарски учени от университета "Йотвьош Лоранд" в Будапеща са установили как котките преценяват размера на телата си и съответно през какви отвори могат да се промушат, пише сп. айСайънс.
19.07.2024 12:18

Домашните котки могат да са отличен модел за изследване на затлъстяването при хората, твърдят учени

Домашните котки могат да бъдат отличен животински модел за изследване на произхода и лечението на затлъстяването при хората, твърдят американски учени, цитирани от електронното издание "Юрикалърт".  Изследователите са анализирали фекални проби от

