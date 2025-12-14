Освободеният беларуски дисидент Алес Беляцки каза, че Нобеловата награда за мир го е предпазвала в затвора

Беларуският дисидент Алес Беляцки, който беше освободен от затвора след споразумение между Минск и Вашингтон, днес заяви, че Нобеловата му награда за мир го е пазила в затвора и обеща да продължи „работата си“ в изгнаничество, предаде Франс прес.

„Въпреки че преминах през всички трудности, през които преминават беларуските политически затворници – изолационни килии, постоянни унижения, наградата ме предпази от други неща, които са много по-лоши и по-неприятни и през които преминават други колеги“, каза той пред АФП от Литва.

Шестдесет и три годишният мъж през 1996 г. основава „Вясна“ и ръководи организацията години наред. Това е основната правозащитна група и основен източник на информация за репресиите в източноевропейската страна, отбелязва АФП.

„Вясна“ внимателно регистрира арести, съдебни дела и присъди. Целта ѝ е да наруши непрозрачността на съдебната система.

Работата на тази организация донесе на Алес Беляцки Нобелова награда за мир през 2022 г., която беше споделена с руската неправителствена организация „Мемориал“ и Центъра за граждански свободи в Украйна.

Самият той беше арестуван през 2021 г. и осъден през 2023 г. на 10 години затвор по дело за „трафик на валута“, което организацията му определи като измислено.

Мария Колесникова, която също е сред освободените вчера затворници, след като прекара над пет години в затвора заради противопоставянето си на беларуския президент Александър Лукашенко, днес заяви, че „не съжалява“.

Тя е музикантка и беше лидер на протестите срещу спорното преизбиране на Лукашенко през 2020 г.

През септември 2020 г. Колесникова беше отвлечена от беларуските служби за сигурност и отведена на украинската граница, за да бъде експулсирана от Беларус, но успя да скъса паспорта си, което направи ексулсирането ѝ невъзможно по закон и се превърна в символ на съпротивата срещу президента, който е на власт от 1994 г. насам.

„Има моменти, в които възникват трудни въпроси и трябва да вземем трудни решения. И взех това трудно решение, защото бях и оставам убедена, че подкрепям справедлива кауза и своите ценности“, каза тя на пресконференция в Украйна.

Сред освободените е и Виктор Бабарико - бивш банкер, който искаше да се кандидатира срещу Александър Лукашенко на изборите през 2020 г., преди да бъде арестуван.

На пресконференция след пускането си на свобода той обясни, че затворниците в Беларус имат достъп само до беларуски медии, контролирани от правителството, и затова нямат обективен поглед върху войната между Русия и Украйна. „Знаем само какво показват по беларуската телевизия. И почти нищо не показват“, коментира той.

Вчера Беларус освободи 123 затворници, включително популярни опозиционни фигури и активисти, като част от споразумение с американския президент Доналд Тръмп, съгласно което Вашингтон отмени американските санкции срещу Минск.