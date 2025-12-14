Подробно търсене

Сирийският президент изрази съболезнованията си на Доналд Тръмп след атаката срещу американски войници

Асен Георгиев
Сирийският президент изрази съболезнованията си на Доналд Тръмп след атаката срещу американски войници
Сирийският президент изрази съболезнованията си на Доналд Тръмп след атаката срещу американски войници
Американски военнослужещи патрулират петролни полета в Сирия. Снимка: АП/Baderkhan Ahmad.
Дамаск/Вашингтон,  
14.12.2025 23:35
 (БТА)

Сирийският президент Ахмед аш Шараа изказа съболезнования на своя американски колега Доналд Тръмп след нападението срещу американски войници в централната част на Сирия, предаде Франс прес.

Аш Шараа е изпратил "съболезнователно писмо" до американския президент, в което изразява "солидарността" на страната си с семействата на жертвите, съобщи сирийската президентска канцелария в изявление. Атаката, за която Вашингтон обвинява джихадистката групировка "Ислямска държава" (ИД), отне живота на двама американски войници и един преводач в Палмира.

Освен това бяха ранени и двама сирийски военнослужещи, отбелязва Ройтерс.

Сирийските сили и международната антиджихадистка коалиция, ръководена от САЩ, са започнали днес операция срещу спящите клетки на групировката "Ислямска държаваЮ (ИД), съобщи АФП, като цитира представител на министерството на вътрешните работи. Операцията, започната в сирийската пустиня, има за цел да издири "спящите клетки на Даеш (арабски акроним на Ислямска държава, бел. АФП), в сътрудничество с международната коалиция, ръководена от САЩ", според същия източник.

До момента са арестувани трима заподозрени за предполагаемо участие в атаката от събота, която отне живота на двама американски войници и един преводач в Палмира, в централната част на Сирия, добави той.

Ройтерс съобщава, че по подозрения в участие в нападението са арестувани петима души, които са били изпратени за разпит.

"Четирима членове на вътрешните сили за сигурност бяха убити, а пети е бил ранен", след като "въоръжени мъже" са открили огън по тях в сирийската провинция Идлиб, добавя АФП, като се позовава на агенция САНА.

/АГ/

Свързани новини

13.12.2025 23:45

Турция осъди терористичната атака в Сирия, в която бяха убити трима американци

Турция осъди терористичната атака в Сирия, в която загинаха трима американци, с позиция, публикувана на официалната страница на Министерството на външните работи на Турция.  "Изказваме съболезнования на семействата на близките на загиналите от
13.12.2025 21:37

Атаката, отнела живота двама американски войници и един цивилен преводач в Сирия, е дело на член на сирийските сили за сигурност, заяви Дамаск

Двама американски войници и един цивилен преводач бяха убити при предполагаема екстремистка атака в Сирия днес, съобщи Министерството на войната на САЩ (както бе преименувано от президента Доналд Тръмп - бел. ред.), цитирано от Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:03 на 15.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация