Сирийският президент изрази съболезнованията си на Доналд Тръмп след атаката срещу американски войници

site.btaСирийският президент изрази съболезнованията си на Доналд Тръмп след атаката срещу американски войници
Сирийският президент Ахмед аш Шараа изказа съболезнования на своя американски колега Доналд Тръмп след нападението срещу американски войници в централната част на Сирия, предаде Франс прес.
Аш Шараа е изпратил "съболезнователно писмо" до американския президент, в което изразява "солидарността" на страната си с семействата на жертвите, съобщи сирийската президентска канцелария в изявление. Атаката, за която Вашингтон обвинява джихадистката групировка "Ислямска държава" (ИД), отне живота на двама американски войници и един преводач в Палмира.
Освен това бяха ранени и двама сирийски военнослужещи, отбелязва Ройтерс.
Сирийските сили и международната антиджихадистка коалиция, ръководена от САЩ, са започнали днес операция срещу спящите клетки на групировката "Ислямска държаваЮ (ИД), съобщи АФП, като цитира представител на министерството на вътрешните работи. Операцията, започната в сирийската пустиня, има за цел да издири "спящите клетки на Даеш (арабски акроним на Ислямска държава, бел. АФП), в сътрудничество с международната коалиция, ръководена от САЩ", според същия източник.
До момента са арестувани трима заподозрени за предполагаемо участие в атаката от събота, която отне живота на двама американски войници и един преводач в Палмира, в централната част на Сирия, добави той.
Ройтерс съобщава, че по подозрения в участие в нападението са арестувани петима души, които са били изпратени за разпит.
"Четирима членове на вътрешните сили за сигурност бяха убити, а пети е бил ранен", след като "въоръжени мъже" са открили огън по тях в сирийската провинция Идлиб, добавя АФП, като се позовава на агенция САНА.
/АГ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина