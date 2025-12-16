След атаката в Палмира, координацията между САЩ и Сирия е по-важна от всякога, пише в. “Араб нюз”

Смъртоносната атака на джихадистката групировка “Ислямска държава” (ИД) засилва необходимостта от сътрудничество между Вашингтон и Дамаск, казват анализатори пред в. “Араб нюз”. Те изтъкват, че след включването на Сирия в коалицията срещу терористичната организация, устойчивата подкрепа от страна на САЩ и международната общност е от ключово значение за разрушаването на остатъците от режима на бившия президент Башар Асад.

Според експерта по Сирия Гасан Ибрахим нападението разкрива дългогодишни структурни проблеми, а не внезапен провал. Екстремизмът и възраждането на Даеш (арабския акроним за “Ислямска държава, б.а.) са вкоренени в наследството на предишния режим, а ситуацията се е влошила през годините на международно отдръпване и неправилно управление на сирийския конфликт. От значение е и късият срок, в който трябваше да бъде възстановен апаратът за сигурност в Сирия, обяснява той.

По думите му в крайна сметка инцидентът може да доведе до засилване на сътрудничеството с Вашингтон. Сирийските власти са наясно, че въпреки трагедията, нападението може да послужи като катализатор за по-дълбока координация.

Атаката в Палмира подчертава неразривната връзка между сигурността и развитието. Централна Сирия, и особено обширните и слабо населени райони около Палмира, простиращи се към Ефрат, остават уязвими за останки от Даеш, казва Ибрахим. Голям брой бойци са избягали от затвори или лагери, някога контролирани от кюрдските сили в североизточната част на страната, и сега действат при относителна свобода.

„Елиминирането на Даеш е от съществено значение за устойчивото развитие“, изтъква анализаторът. Решението на Сирия да се присъедини към международната коалиция срещу “Ислямска държава” е насочено към възстановяване на стабилността, като същевременно се полагат основите за дългосрочно възстановяване.

Главният редактор на арабското списание “Ал Маджала” Ибрахим Хамиди казва, че изявленията от страна на САЩ за „отмъщение“ вероятно ще бъдат интерпретирани в Дамаск като сигнал за готовност за по-тясно сътрудничество, а не за конфронтация. Такова сътрудничество може да включва споделяне на разузнавателна информация, оперативна координация и по-строга проверка на новите назначения в службите по сигурността на Сирия.

Такова сътрудничеството е деликатен процес, който се изгражда тихо, посочва Хамиди, като припомня, че Сирия официално се присъедини към Глобалната коалиция срещу “Ислямска държава” по време на посещението на временния президент Аш Шараа във Вашингтон и срещата му с Тръмп на 10 ноември. Атаката в Палмира е ключов тест за това, дали доверието може да бъде институционализирано, допълва той.

“Ислямска държава” е извършила най-малко 660 атаки в Сирия през 2024 г. - най-активната година на терористичната групировка след териториалното ѝ поражение през 2019 г., според данни, събрани от изданието “Сирия Уикли”.

На 8 ноември, два дни преди визитата на Аш Шараа във Вашингтон, сирийското министерство на вътрешните работи заяви, че е извършило 61 национални акции, насочени срещу клетки на Даеш, при които са арестувани 71 души и са иззети оръжия и взривни вещества.