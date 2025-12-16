ВНА: Виетнамският вицепремиер се срещна с посланици на страни от ЕС

Заместник-премиерът на Виетнам Чан Хонг Ха проведе прием за посланиците на страните от Европейския съюз във Виетнам по повод 35-ата годишнина от дипломатическите отношения между Виетнам и ЕС, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Той отбеляза, че през последните 35 години Всеобхватното партньорство и сътрудничество между Виетнам и ЕС е постигнало много значими резултати, развивайки се динамично и ефективно във всички области.

От подписването на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (EVFTA) през 2019 г. двустранната търговия отбелязва положителен растеж от средно 10–15% на годишна база. Общите преки инвестиции на ЕС във Виетнам надвишават 30 милиарда щатски долара, като ЕС е четвъртият по големина търговски партньор на Виетнам, третият по големина износен пазар и шестият най-голям инвеститор.

Изразявайки благодарност за приятелството, близкото сътрудничество и ценната подкрепа, оказвана от страните от ЕС през целия период на развитие на Виетнам, Ха запозна гостите с постиженията на страната през 2025 г. Той определи годината като изключително значима, отбелязвайки нов подход в развитието с основни институционални реформи и стратегически политики в областта на науката и технологиите, здравеопазването, образованието и развитието на частния сектор.

Той отбеляза, че двете страни могат да си сътрудничат и да се допълват в много области – от икономика и търговия до наука и технологии, борба с климатичните промени и опазване на околната среда. Трябва също така да се насърчава сътрудничеството в образованието и обучението, културата, изкуствата, както и в зелената и цифровата трансформация.

От името на страните от ЕС заместник-ръководителят на Делегацията на ЕС във Виетнам Рафаел де Бустаманте Тейo потвърди, че Виетнам е приоритетен партньор на ЕС в Югоизточна Азия, като отбеляза, че отношенията на Виетнам с ЕС, както и с отделни държави членки на съюза, се развиват положително и динамично.

Той подчерта, че 2025 г. отбелязва много важни етапи не само за Виетнам, но и за отношенията Виетнам - ЕС, включително 75-ата, 50-ата и 35-ата годишнина от връзките на Виетнам с държавите от Централна и Източна Европа, Германия и ЕС съответно.

Като се има предвид силното партньорство, изградено през последните 35 години, той заяви, че ЕС се надява скоро да издигне двустранните отношения до комплексно стратегическо партньорство.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)