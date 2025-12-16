Според гаранциите, предоставени от САЩ на Украйна, западните сили биха могли да отблъснат руските след прекратяване на огъня, заяви Мерц

Подробно търсене

Виктор Турмаков
Германският канцлер Фридрих Мерц. Снимка: AP Photo/Maryam Majd
Берлин,  
16.12.2025 23:16
 (БТА)

Съгласно гаранциите след прекратяване на огъня, предоставени от САЩ и Европа на Украйна, миротворците биха могли при определени обстоятелства да отблъснат руските сили, заяви германският канцлер Фридрих Мерц пред обществената телевизия Цет Де Еф, добавяйки, че това остава далечна перспектива, предаде Ройтерс.

Притиснат от интервюиращи за подробности относно евентуалните гаранции за сигурност, предложени от САЩ по време на преговорите в Берлин с украинския президент Володимир Зеленски в понеделник, Мерц отбеляза, че гарантите ще трябва да отблъснат руските сили при нарушение на някое от условията за примирие.

„Ще осигурим демилитаризирана зона между враждуващите страни и, за да бъдем много конкретни, ще действаме и срещу съответните руски нахлувания и атаки. Все още не сме обаче там. Фактът, че американците са поели такъв ангажимент - да защитават Украйна в случай на прекратяване на огъня, сякаш е територия на НАТО - мисля, че това е забележителна нова позиция за САЩ“, заяви той.

Москва все още не се е съгласила нито с примирието, което както САЩ, така и Европа заявиха, че е предпоставка за каквито и да е гаранции за сигурност, нито с присъствието на западни войски на място в Украйна, за да се помогне за прекратяване на пълномащабната война, започнала с руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Мерц допълнително отбеляза „50 на 50 шанс“ за постигане на европейско споразумение за използване на замразените руски активи за финансиране на отбраната на Украйна. Според него е от съществено значение това да се направи, тъй като Украйна ще се нуждае от финансиране поне още две години, след като настоящото европейско финансиране изтече през първото тримесечие на следващата година.

„Има резерви в цяла Европа и аз мога добре да разбера тези резерви. Но, ако не действаме сега и не вземем решението, което бихме могли да вземем, за да спрем това настъпление на руската армия, кога ще го направим?, отбеляза Мерц.

В интервюто канцлерът допълни, че не е бил изненадан от враждебния тон към Европа в новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, тъй като отразява много от критиките, които вицепрезидентът Джей Ди Ванс отправи към Европа в речта си на Мюнхенската конференция по сигурност в началото на годината.

Но Мерц допълни, че е малко вероятно изолационистките тенденции от страна на САЩ да се запазят. „Америка на първо място е добре, но Америка сама също не била добра за Америка. Когато погледна икономическите данни в Америка, мога да си представя, че американците в крайна сметка ще се обърнат към нас и ще кажат: „Не искаме ли да говорим за някои въпроси, които са от полза и за двете страни?“, заключи той.

/ВТ/

