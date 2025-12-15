Подробно търсене

Никога не сме били толкова близо до споразумение за Украйна, колкото сега, каза Тръмп

Любомир Мартинов
(AP Photo/Alex Brandon)
Вашингтон ,  
15.12.2025 22:57
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че споразумението за Украйна никога не е било толкова близо, колкото сега, предадоха световните агенции.

"Ние сме по-близо днес, отколкото сме били когато и да било" до споразумение за слагане на край на войната на Русия в Украйна, заяви президентът в Овалния кабинет след разговор с украинския си колега Володимир Зеленски и няколко европейски лидери.

 

