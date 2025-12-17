Подробно търсене

САЩ включиха колумбийската престъпна групировка "Клан дел Голфо" в списъка си с терористични организации

Габриела Иванова
Полицаи ескортират колумбийския наркотрафикант Даниел Рендон-Ерера, известен още като Дон Марио, след ареста му в Богота, Колумбия. Снимка: AP/William Fernando Martinez
Вашингтон,  
17.12.2025 00:13
 (БТА)

САЩ включиха в списъка с терористични организации колумбийската престъпна групировка "Клан дел Голфо", която в момента е най-голямата нелегална въоръжена структура в страната, съобщи Ройтерс, като се позова на съобщение в сайта на Министерството на финансите на САЩ. 

Администрацията на президента Доналд Тръмп през последните месеци все по-често класифицира престъпни групи от Южна Америка като терористични организации. Целта е да се повишат санкциите и разходите за всички, които им оказват подкрепа. По информация на Вашингтон тези структури стоят зад трафика на наркотици и нелегални мигранти към САЩ.

Още през миналата година администрацията на бившия президент Джо Байдън наложи санкции на водещи фигури в "Клан дел Голфо".

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи групировката като "жестока и могъща престъпна организация", чийто основен източник на приходи е трафикът на кокаин, и я обвини в извършването на терористични атаки на територията на Колумбия.

"САЩ ще продължат да използват всички налични инструменти, за да защитят страната си и да спрат кампаниите на насилие и терор, водени от международни картели и транснационални престъпни организации", заяви Рубио.

"Клан дел Голфо" води преговори в Катар с правителството на левия колумбийски президент Густаво Петро. Те са част от спорния му план за постигане на мир след близо шест десетилетия въоръжен конфликт в страната. Мандатът на Петро изтича през август следващата година.  

Главният преговарящ на правителството заяви миналата седмица пред Ройтерс, че при евентуално споразумение лидерите на групировката със сигурност ще получат ефективни присъди затвор. Той допълни, че властите се стремят постигнатият напредък в преговорите да стане необратим още преди встъпването в длъжност на нова администрация догодина. 

През последните години "Клан дел Голфо" се опитва да се позиционира като политическа организация, подобно на други въоръжени групи в Колумбия, което би осигурило различен статут и условия в мирните преговори. Въпреки това не се смята, че групировката има ясни и конкретни политически цели, отбелязва агенция Ройтерс. 

