Събитията днес - Свят

ВАШИНГТОН - Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи обръщение към нацията в 21 ч. източноамериканско време (2 ч. по Гринуич в нощта на 17 срещу 18 декември)

СТРАСБУРГ - Предпоследен ден от последната за годината пленарна сесия на Европейския парламент (спец. пратеници на БТА).

БЕРЛИН - Германският канцлер Фридрих Мерц ще отговаря на въпроси на депутатите от долната камара на парламента - Бундестага, в навечерието на срещата на върха на Европейския съюз.

РИМ - Висшият касационен съд - най-висшата съдебна инстанция в Италия, започва да разглежда процеса срещу вицепремиера Матео Салвини за недопускането на мигранти на територията на страната.

МОСКВА - Посещение на иранския министър на външните работи Абас Арагчи в Русия.

АДИС АБЕБА - Визита на индийския премиер Нарендра Моди в Етиопия.

НЮ ЙОРК - Съветът за сигурност на ООН ще обсъди ситуацията в Йемен.